Fuerte denuncia de Kicillof: dijo que la cámara de comercio de EEUU pidió el fallo contra Cristina

Axel Kicillof denunció que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) pidió la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por la que tendrá que cumplir seis años de prisión y no podrá ser candidata.

"Yo creo que AmCham pidió directamente la condena", denunció en Radio El Destape. "No se puede dejar de tener en cuenta que hace poco en Estados Unidos le sacaron la visa. Parecía que era algo sin conexión directa, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión, obviamente tiene una magnitud internacional", continuó.