Fue campeón con Giovani Lo Celso en las inferiores de Central y hoy quiere ascender con Argentino

Respecto a Gede Martino comentó: “El cuerpo técnico entero tiene un gran manejo de grupo. Los entrenamientos son intensos y lindos. El grupo es espectacular y todos tiran para adelante. No tengo ninguna queja. Confío en el DT como él confía en nosotros. Tenemos que asegurarnos la clasificación al reducido en el puesto más alto que podamos para luego tratar de lograr el ascenso”.

“Me adapté al grupo desde el primer minuto y me recibieron muy bien. Eso facilita las cosas a la hora de entrar a la cancha. Después de dos fechas me tocó jugar como titular. Arrastraba una molestia que se me fue intensificando con el correr de los minutos. En la C siempre hay que estar al palo y no podés regalar nada. Por lo cual decidí pedir y cambio para darle la chance a un compañero del banco que esté mejor que yo y más fresco”, añadió.

Fue campeón dos veces con Lo Celso en Central

El futbolista de 28 años, nació en Rosario el 11 de octubre de 1996, hizo las divisiones inferiores en Rosario Central. Jugó 64 partidos en AFA, entre 7ª y 5ª división, desde que debutó en séptima el 14 de abril de 2012 ante Unión (L) 3-2 con goles de Franco Lauri, Iván Gamarra y Franco Pedraza. En ese partido con la 10 jugó Giovani Lo Celso. Bracco tuvo la chance de salir campeón con el actual jugador de la selección argentina en 6ª división de AFA en 2013 con Leonardo Fernández como DT y en reserva con Hugo Galloni como entrenador en 2015. En reserva jugó 5 partidos

El futuro de Argentino según Lucas Bracco

El actual futbolista de Argentino hizo gran parte de su carrera jugando como volante por derecha y haciendo toda la banda por ese sector. Hoy juega más en el medio. En cuánto a dónde se siente más cómodo explicó: “Uno se va poniendo más grande y perdiendo intensidad. Además, vas generando otras experiencias en los movimientos adentro de la cancha que te da otro panorama. Siempre quiero jugar y lo voy a hacer donde el técnico lo diga y tirar siempre para adelante”.

Finalmente dio un concepto de para qué está el Sala en esta última parte de la temporada: “Estamos para pelear el ascenso ya que tenemos una idea de juego muy clara para la división. Jugué contra tres equipos y dos de los técnicos rivales me dijeron que tenemos un gran equipo. Eso resume todo”.