Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Son las dos variantes que tendrá el Canalla en relación a River. Ingresan por Campaz y Duarte, respectivamente. Los 11 fueron anunciado con la imagen de Russo

Ariel Holan se vio en la obligación de meter mano en el equipo. Central va por otros tres puntos clave.

Central tiene otro gran desafío en puerta y para el partido ante Vélez el entrenador Ariel Holan confirmó los once. El Canalla tendrá dos cambios respecto al encuentro ante River: los ingresos de Santiago López por Jaminton Campaz y de Enzo Giménez por Gaspar Duarte .

Holan sabía de antemano que iba a tener que meter mano en el equipo por la ausencia de Campaz, quien viajó para la doble fecha de amistosos de la selección colombiana. Y entre las variantes que se manejaban, el DT se inclinó por Santi López.

Pero el entrenador se topó con otro inconveniente en el último entrenamiento y fue la molestia que sufrió Duarte, quien venía de ser titular contra el Millonario en el Gigante. Allí Holan metió una apuesta importante, ya que el elegido para jugar en esa posición será Enzo Giménez.

EnzoCML Enzo Giménez es uno de los que ingresa en Central. Viene de jugar 45 minutos frente a River. Celina Mutti Lovera / La Capital

La particularidad en ese caso es que el paraguayo siempre es rueda de auxilio como lateral, pero hay que recordar que en Cerro Porteño jugó muchos partidos como extremo.

Lo que está más o menos claro es que estas variantes no modificarán el esquema en el Canalla, por lo que Ignacio Malcorra seguirá como ladero de Franco Ibarra en el anillo central y Ángel Di María actuando con libertad por el centro del campo en zona de tres cuartos.

Los once de Central

De esta forma, el equipo de Central para visitar a Vélez será con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María y Santiago López; Alejo Veliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1977168966234914827&partner=&hide_thread=false ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE



Así forma #RosarioCentral



#TorneoBetano Clausura 2025

ESPN Premium

Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/iu7qVTNS4T pic.twitter.com/vcCa5u95zb — Rosario Central (@RosarioCentral) October 12, 2025

Con la foto de Miguel

En un buen gesto del club, la placa en a que se anunció la formación de equipo la imagen, que suele ser de un jugador, es la de Miguel Ángel Russo, el entrenador que logró e título en la Copa de la Liga 2023 y que falleció el pasado miércoles.

Es un reconocimiento más por parte de la institución de Arroyito hacia un entrenador que le dio muchísimo al club y que su desaparición generó un impacto muy fuerte en el mundo del fútbol.