Gabriel Heinze no tiene más margen de error y quedó obligado a obtener triunfos

El DT de Newell's aportó jerarquía con su llegada, pero los resultados no lo acompañan y quedó apuntado. Más aún tras la caída ante Central

La derrota de Newell's no significó sólo la pérdida de 3 puntos, sino que también impactó en lo anímico y dejó en la situación más incómoda que le tocó atravesar a Gabriel Heinze desde que se puso al frente del equipo. Un clásico nunca es un partido más a pesar del valor en puntos, sino que sirve de despegue o deja a un club navegando por la incertidumbre y bajo una ola de críticas.

Heinze llegó con el apoyo absoluto de la gente y con el pasar del tiempo, la sucesión de encuentros y la falta de resultados -además de un juego que no convence- lo ubicaron en la posición más incómoda que le toca transitar hasta ahora. "Estos partidos te marcan", reconoció el DT el sábado en conferencia de prensa entendiendo todo lo que sucede en torno al fútbol y, sobre todo, una caída en un clásico.

La experiencia de haber vivido tantas amarguras como éxitos a lo largo de su etapa de jugador lo llevan a saber cómo manejar estos momentos, aunque en una ciudad caliente y muchas veces impiadosa en torno al vil resultado es difícil maniobrar con certeza. Y la única manera que le queda es con resultados. Ya no le queda demasiado espacio ni tiempo, por eso l os encuentros que se vienen serán determinantes : San Lorenzo primero y después Tigre, ambos de visitante (tres al hilo, algo inentendible en el fútbol argentino).

El Gringo es consciente de que su futuro depende de lo que haga su equipo en lo que se viene. Quedó relegado en la zona B del torneo: noveno con 8 puntos, pero a cuatro del líder. Aún está a tiempo de levantar en un campeonato con equipos irregulares, aunque está claro que el crédito leproso quedó limitado. Y el DT quedó apuntado y sin margen de maniobra.

También debe tenerse en cuenta en esta voracidad y rápidos reclamos elevados con enojo y fastidio -justificados o no- de cambio de conducción es que en el afuera no abundan los "salvadores". La gran mayoría de los clubes hicieron caso a esas exigencias populares con cambio de aire y casi ninguno logró el efecto buscado. Y técnicos de alto vuelo no hay.

En el fútbol, se sabe, los resultados mandan y Newell's la viene fallando en ese aspecto. Por eso todo el peso recae en Heinze por decisiones que pueden ser acertadas y otras no tantas. O declaraciones que movieron el avispero del hincha. Aunque también es digno recordar que su llegada al Parque fue considerada una de las mejores decisiones y que iba a permitir jerarquizar al equipo y al fútbol argentino.

Los números no lo respaldaron, el juego no convenció y lo ubicaron en el centro de las críticas. Y ahora se encuentra obligado a tomar el timón con fuerza y marcar el rumbo del éxito de manera inmediata. Tiempo no le sobra.