Gabriel Heinze no tuvo una conferencia más, sino una que generó una rápida repercusión en los diferentes medios. Y no fue precisamente por el análisis del equipo en la derrota de Newell's ante Corinthians por 2 a 1 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino por el tenso cruce que mantuvo con un periodista. "Sos un maleducado, Gabriel" , el dijo el comunicador, a lo que el DT respondió: " ¿Quién es el maleducado?, si te estoy respondiendo y me interrumpís".

“¿Me dejás terminar o no te interesa?”, tiró el entrenador en el intercambio de palabras que mantuvo con el periodista de El Tres Pablo Gavira. Y agregó: “Bueno, ya está, ya sabés, no me dejás que te explique”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Capital (@diariolacapital)

El DT leproso, que ha mantenido intensos cruces con diferentes cronistas, no se quedó callado y sostuvo: "¿Quién es el maleducado? Te estoy respondiendo y me interrumpís. Cómo te voy a faltar el respeto yo si no me dejás terminar. Te estaba explicando eso. No soy maleducado, no te equivoques, estoy hablando y me interrumpís".

El duelo intenso entre el conductor rojinegro -que se cruzó con periodistas durante su etapa de jugador y ahora como DT- y Gavira se produjo ante la mirada atónita de varios medios presentes en la sala de conferencia y la mirada sorprendida del volante Lucas Sforza, sentado a la izquierda del Gringo.

El entredicho que se generó tras la caída leprosa en el partido de ida jugado en Brasil se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales y ocupó un espacio en diferentes medios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felgraficoweb%2Fstatus%2F1686580256621174784&partner=&hide_thread=false Gabriel Heinze y otro picante cruce con un periodista, quien le dijo “sos un maleducado”. pic.twitter.com/OJRsCeDrKH — El Gráfico (@elgraficoweb) August 2, 2023