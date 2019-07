"Fue un domingo perfecto"

Boca Unidos y Central Córdoba fueron noticia en el fin de semana futbolero. El elenco correntino se despachó con un tremendo triunfo ante Racing por la Copa Argentina y en suelo rafaelino, el charrúa obtuvo el pasaje a la final de la 4ª edición de la Copa Santa Fe. Ambos acontecimientos fueron para el actual entrenador correntino con pasado charrúa, Daniel Teglia, un "domingo perfecto" en lo personal, que lo hicieron sentir "muy feliz", según confesó.

"Primero, en la cancha de Lanús, dimos el batacazo en la Copa Argentina al derrotar nada menos que a Racing, último campeón de la Superliga", le relató a Ovación antes de agregar que por mensajes iba recibiendo a la vez la noticia desde Rafaela, de que Central Córdoba había ganado la segunda semifinal ante Ben Hur por 1 a 0 y que estaba en la final de la Copa Santa Fe.

Para Teglia, barrio Tablada sigue presente a pesar de la distancia en su nuevo cargo de entrenador de Boca Unidos, equipo que desde septiembre participará del torneo Federal A con el objetivo de saltar de categoría a la Primera Nacional.

"Vivo pendiente de todo lo que sucede con el plantel dirigido por Eduardo", en referencia a "Tati" Bustos Montoya. "Me puso muy contento que los directivos charrúas hayan tomado la decisión de darle el cargo y de nombrarlo al frente del plantel", agregó y rescató que también se haya abrochado la continuidad de varios futbolistas que ya venían jugando. "Además, apostaron a los juveniles de las divisiones inferiores para afrontar el nuevo torneo de la C. Todo está bien dado para que el plantel haga un buen campeonato", señaló el DT.

Con respecto al buen presente que vive el equipo de la zona sur Teglia elogió al charrúa por llegar a la final. "En el plantel hay muy buenos jugadores, así que confío que con la experiencia de algunos más la juventud el equipo va a dar que hablar. No me sorprende lo realizado hasta el momento, llegar a la final es muy importante para cualquier institución. Córdoba dio la nota y ahora quiere la Copa", enfatizó el ex DT charrúa.

En su nueva vida en suelo correntino, el ex Rosario Central rescató el respaldo que recibió desde su llegada de parte de dirigentes, hinchas y plantel. "Estoy feliz por el trato recibido de todo Boca Unidos. En poco tiempo se pudo rearmar un equipo con lo que había para enfrentar a Racing y gracias al esfuerzo de todos el resultado fue positivo. Boca Unidos está en otra fase", cerró Teglia.