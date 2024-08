Fórmula 1: todo lo que tenés que saber sobre carreras, pilotos y escuderías

Qué es la Fórmula 1

La Fórmula 1 es la competencia de carreras más importante del mundo del automovilismo, además de ser la categoría más alta de las monoplazas. Estas carreras tienen todo tipo de sedes, ya que se pueden desarrollar en circuitos permanentes o urbanos, organizados dentro de algunas de las grandes ciudades del mundo.

Su estructura de competencia cuenta con la participación de 10 equipos, de los cuales cada uno cuenta con dos pilotos, en un total de 20 corredores. Las escuderías y los pilotos campeones se definen por una tabla de clasificación, en la que se acumulan los puntos recolectados a lo largo de la temporada, según las posiciones obtenidas en las distintas carreras.

Un fin de semana de Gran Premio de la F1 está programado de viernes a domingo. En primera instancia se llevan a cabo tres sesiones de entrenamientos libres, a excepción de cuando se disputan las carreras de sprint en la que se reduce a uno, entre viernes y sábado. Ese mismo día, el segundo, se realiza la clasificación dividida en tres partes y el domingo la carrera principal, la cual entrega los puntos a los equipos y pilotos tras un circuito de 305 kilómetros.

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 es la competencia de carreras de motor más importante de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la cual nació tras la Segunda Guerra Mundial y fusionó a los Grandes Premios que ya se corrían en una sola competencia.

Formula uno 00.jpg El piloto Jim Clark al frente de Lotus en el GP de 1962.

Desde 1950, se consolidó como la cúspide del automovilismo, con la característica de que cada equipo construye su propio auto cada año bajo las normas y reglamentos que establece la FIA. Durante más de 70 años de existencia, la F1 atravesó muchos cambios y mejoró su reputación de “deporte peligroso”, con el desarrollo de tecnologías que protegen a los pilotos.

Formula uno 03.jpg Gerhard Berger, McLaren MP4-5B Honda en el GP de Canadá de 1990.

Cómo funciona la tabla del campeonato de la Fórmula 1

A lo largo de toda la temporada de la Fórmula 1, los Grandes Premios reparten puntos que definen a los ganadores de dos campeonatos diferentes: el de constructores y el de pilotos. Durante las carreras, cada piloto representa a una escudería que a fin de año puede consagrarse campeona gracias al trabajo de sus dos corredores, pero ellos también son reconocidos de manera individual como el campeón de la F1.

Según el resultado que obtienen en cada una de las carreras de la temporada, los puntos acumulados marcan la posición de los equipos y los pilotos. De esta manera, un piloto puede ser campeón del mundo en Fórmula 1 sin que su equipo lo sea, así como también viceversa.

Formula uno 01.jpeg Max Verstappen, piloto de Red Bull, durante la primera práctica libre antes de la carrera del Gran Premio de Italia. (Foto AP/Luca Bruno)

El sistema de puntos que se aplica para cada Gran Premio de la F1 está marcado por su posición en las carreras. Quienes finalizan entre los primeros 10 lugares obtienen puntos, mientras que los demás se quedan con las manos vacías y no suman para ninguno de los dos campeonatos. A su vez, el piloto con la vuelta más rápida también gana un punto adicional, pero solamente cuando finaliza entre los 10 primeros.

En tanto, las carreras de sprint (100 kilómetros de extensión en los días previos a la carrera principal) también otorgan puntos a la clasificación para los ocho primeros pilotos. El primero de ellos se queda con 8 puntos, el segundo 7 puntos y así sucesivamente hasta el octavo corredor.

Sistema de puntos de los GP de la Fórmula 1

- 1º posición: 25 puntos

- 2º posición: 18 puntos

- 3º posición: 15 puntos

- 4º posición: 12 puntos

- 5º posición: 10 puntos

- 6º posición: 8 puntos

- 7º posición: 6 puntos

- 8º posición: 4 puntos

- 9º posición: 2 puntos

- 10º posición: 1 punto

- 11-20º posición: 0 puntos

Qué pasa si una carrera de F1 finaliza antes

Algunas carreras de Fórmula 1 pueden sufrir detenciones o ser suspendidas durante su realización por distintos motivos (incidentes, mal tiempo o impedimentos). Por ello, se implementó un sistema de otorgación de puntos según el porcentaje de carrera que se haya disputado. En caso de que no se hayan completado un mínimo de dos vueltas con bandera verde, no se concederán ningún tipo de puntaje a los corredores. No obstante, si superó esa cantidad pero sin alcanzar el 25% de la carrera, se concederán una base de 6-4-3-2-1 a los cinco primeros corredores.

Formula uno 02.jpeg Franco Colapinto conduce su monoplaza durante la primera práctica libre previa a la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza. (Foto AP/Luca Bruno)

Si se logró completar entre el 25 y el 50% de la carrera, los puntos se repartirán entre los nueve primeros pilotos sobre una base de 13-10-8-6-5-4-3-2-1. De finalizar entre el 50 y el 75% de la competencia, se le otorgarán puntos a los diez primeros con una repartición de 19-14-12-9-8-6-5-3-2-1. Una vez que se completa más del 75% de la distancia de la carrera programada, queda establecido el habitual sistema de puntos de los Grandes Premios de la Fórmula 1, por lo que los pilotos reciben los puntos en su totalidad.

Formula uno 04.jpg

Cómo es la clasificación en las carreras de F1

En la previa a la carrera principal de cada Gran Premio de la Fórmula 1, se disputa la clasificación para determinar las posiciones de la parrilla de salida el día domingo. La misma se lleva a cabo tradicionalmente los sábados, o bien los viernes cuando se compite uno de los seis sprints de la temporada (por ejemplo en el Gran Premio de Brasil este año).

Divididas en tres partes, durante la Q1 todos los pilotos salen a la pista para marcar el tiempo de vuelta más rápido posible, allí se establece que los cinco pilotos más lentos son eliminados de la sesión y comenzarán la carrera desde su posición final. Luego, los 15 restantes repiten el proceso en la Q2, pero en 15 minutos. Finalmente, la Q3 se lleva a cabo con los 10 primeros de la clasificación previa. En esta instancia, todos los pilotos luchan por la pole position en una sesión de 12 minutos, por lo que el tiempo más rápido partirá desde el primer lugar en la carrera principal del domingo.

Las 10 escuderías y los 20 pilotos de la Fórmula 1

Cada uno de las 10 escuderías que compiten en la F1 cuenta con dos pilotos, por lo que los equipos de esta temporada 2024 se encuentran conformados de la siguiente manera:

- Red Bull: Max Verstappen (Países Bajos) y Sergio “Checo” Pérez (México)

- Mercedes: Lewis Hamilton (Inglaterra) y George Russell (Inglaterra)

- Ferrari: Charles Leclerc (Mónaco) y Carlos Sainz (España)

- McLaren: Lando Norris (Inglaterra) y Oscar Piastri (Australia)

- Aston Martin: Lance Stroll (Canadá) y Fernando Alonso (España)

- Alpine: Esteban Ocon (Francia) y Pierre Gasly (Francia)

- Williams: Alex Albon (Tailandia) y Franco Colapinto (Argentina)

- RB: Yuki Tsunoda (Japón) y Daniel Ricciardo (Australia)

- Kick Sauber: Valtteri Bottas (Finlandia) y Guanyu Zhou (China)

- Haas: Kevin Magnussen (Dinamarca) y Nico Hülkenberg (Alemania)

Cuántas carreras de F1 quedan en 2024

La temporada de Fórmula 1 2024 contará con un total de 24 Grandes Premios, el máximo de su historia. Hasta el momento, se disputaron 15 de estos y restan otros 9 hasta el final de año. Los GP que se correrán hasta el final de la competencia son los siguientes:

- 1 de septiembre: Italia / Autódromo de Monza

- 15 de septiembre: Azerbaiyán / Circuito urbano de Bakú

- 22 de septiembre: Singapur / Circuito de Marina Bay

- 20 de octubre: Estados Unidos / Circuito de las Américas (con sprint)

- 27 de octubre: México / Autódromo Hermanos Rodríguez

- 3 de noviembre: Brasil / Circuito Jose Carlos Pace - Interlagos (con sprint)

- 24 de noviembre: Las Vegas / Circuito urbano de Las Vegas

- 1 de diciembre: Qatar / Circuito de Losail (con sprint)

- 8 de diciembre: Abu Dhabi / Circuito de Yas Marina