Fiji, ese foco inamovible de los Pumitas en el Mundial

La segunda fecha del Mundial M20 de Santa Fe-Rosario no admite más errores para Los Pumitas. La caída en el debut ante Gales los obliga no solamente a ganarle mañana a Fiji en la capital provincial sino también a hacerse fuerte sí o sí ante el campeón Francia, en el cierre de la fase de grupos. Pero esta es una afirmación que ellos conocen más que nadie. A semifinales avanzarán los mejores de cada zona (son tres) y el mejor segundo. Otro traspié en el Grupo A los dejaría afuera de la pelea que sueñan por protagonizar. Por eso ayer entrenaron duro en la cancha de Old Resian, en la que fue la vuelta al trabajo intenso tras ese estreno del martes, ya con la página dada vuelta. En este sentido, no dejó de resonar el nombre “Fiji” en cada una de las notas que dieron los chicos tras la práctica. La mirada está ahí y de ahí no se mueve.

El conjunto nacional, dirigido por José Pellicena, pisó la cancha auxiliar del tricolor cerca de las 11 después de hacer una sesión de gimnasio. Todos juntos, Los Pumitas se acercaron lentamente al césped y se pusieron a las órdenes de un staff activo y atento a cada movimiento que diagramó un entrenamiento con mucho trabajo en las formaciones fijas, de las principales falencias en el debut, además de los problemas de manejo.

Por lo que se vio en cuanto se conformaron dos alineaciones, puede deducirse que el head coach platense podría introducir varios cambios con respecto a los XV que le dieron el kick off a la participación mundialista. De hecho, uno de los que estuvo más adentro que afuera fue el wing tucumano Mateo Carreras, una de las figuras del equipo.

“Pensamos en Fiji, en el planteo que le vamos a hacer a Fiji y en nada más. El primer día estuvimos mal, ayer (por el miércoles) tuvimos un día libre y ya más tranquilos hablamos un poco del partido contra Gales, pero ya estamos todos concentrados en Fiji”, dijo el apertura de Hindú Joaquín De la Vega Mendia. Y agregó: “Creo que hicimos muchos penales y muchos errores de manejo, pero también cosas muy positivas que hay que repetir contra Fiji. No hay nada más allá”.

Por su parte, otro de los tucumanos del equipo (son cuatro), Francisco Coria, resaltó que “ya pasamos la página (del debut), hay que empezar de vuelta para estar muy bien ante Fiji. Tenemos que imponer nuestro sistema, confiamos en eso al 100%. Hay que estar concentrados y hacer lo nuestro”. En tanto, el hoocker de Lince también se refirió al factor que implica la localía: “Es muy fuerte, la verdad que es muy lindo ver a la tribuna llena, que la gente nos acompañe así es una gran satisfacción”. Y cerró: “Las ilusiones están intactas, sabemos que haciendo lo nuestro se pueden recuperar las cosas”.

Ramiro Gurevich es uno de los cinco Pumitas del Litoral que, por ende, se sienten más locales que el resto. Tan es así que al enfrentar los micrófonos se rió sobre el tema de las entradas agotadas para la jornada de mañana: “Sí, sí, me enteré porque me dijeron todos los que están tratando de venir de Paraná. Para mí estar en Santa Fe es estar enfrente de mi casa”, contó el hombre de Estudiantes que como sus compañeros señaló que “a Francia ni se lo espía, solamente pensamos en Fiji, la cabeza está en ese partido”. En su fe no mostró fisuras: “Podemos estar en semifinales”.

Hoy, a las 12.30, Los Pumitas harán el Captain Run en la cancha de Crai y se conocerán los XV que mañana saldrán a jugar contra Fiji para intentar mantener viva la ilusión mundialista.