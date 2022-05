Esteban Ferreyra: "Estamos obligados a mejorar el último mercado de pases"

Tanlongo dio positivo de Covid y no viaja al torneo Esperanzas de Toulon

Central está como están todos los equipos de la Argentina, con las mismas limitaciones. Vamos a afrontar un libro de pases importante, que no será uno más, y tendremos que usar todas las estrategias y las herramientas para que sea fructífero, no hay margen para equivocarse. Es el último de esta gestión, pero más allá de eso tenemos la obligación de mejorar lo que hicimos en el último mercado de pases, que no fue bueno. Nos debemos un libro de pases con responsabilidad.

La evaluación sobre si un libro de pases es bueno o malo se hace en base al rendimiento de los jugadores. Por ejemplo, hicieron un gran esfuerzo por Komar y su aporte no fue del todo bueno. La pregunta es si el club va a tener que hacer un esfuerzo grande.

Creo que Komar rindió, por ahí el contexto no lo ayudó, pero tenemos muchas expectativas en Juan Cruz, porque creemos que tiene jerarquía. Respecto a lo que viene claramente debemos redoblar los esfuerzos, pero tenemos que buscar todas las alternativas posibles.

¿Van a tener que apelar al ingenio más que en otros mercados de pases?

Por supuesto que vamos a tener que aguzar el ingenio, buscar alternativas o pensar en nuevas estrategias, pero vamos en busca de un buen libro de pases, que es lo que el técnico nos pide.

Como responsable de la tesorería, ¿tienen algún número como tope para gastar?

Central tiene un equipo de profesionales que trabaja, con los nombres y con las alternativas de pago económicas, cuando todo ese proceso está listo se sientan con nosotros y empezamos a darle forma y a marcar los lineamientos de la negociación. Hoy estamos en ese paso previo y cuando todo eso esté empezaremos a validar la situación de cada jugador.

OjedaMB.jpg Ojeda tuvo la chance de dejar Central, pero la decisión fue dejarlo. "Ahí nos equivocamos", dijo Ferreyra. Marcelo Bustamante / La Capital

Pero este mercado de pases es especial porque es muy corto.

Es corto en relación al inicio del torneo, pero es larguísimo en cuanto a tiempo. Ahí es donde se hace un cuello de botella, sin ir más lejos no hay ningún club que haya cerrado operaciones todavía. No va a ser sencillo para los clubes porque ninguno se va a querer desprender de demasiados futbolistas. La astucia de todo nuestro equipo de trabajo, junto al entrenador, estará en poder seducir a los jugadores que pretendemos.

¿Más allá de eso, Central sabe cuánto estará en condiciones de gastar?

Es en cierta forma imposible de determinar porque tampoco tenemos sobre la mesa un número concreto de los jugadores que estamos buscando. Todavía no está ese estudio final que nos indique “vamos hacia esto”.

¿En esto de que es un mercado corto en cuanto al reinicio de la competencia, creen que pueda haber clubes e incluso jugadores que especulen con los números más de lo habitual?

Claramente, por eso somos tan celosos con los nombres, que es lo que pretende el periodismo. Si yo doy a conocer un nombre y “sale a caminar por ahí”, la negociación se empieza a complicar porque el precio sube. Cuando menos trasciendan los nombres más facilita las negociaciones.

¿Qué pasa si Central no vende en este mercado de pases? ¿Imaginás ese escenario?

No, no imagino ese escenario porque el club tiene la ansiedad de vender y estamos en eso. Para que puedan entrar jugadores tienen que salir otros, más teniendo en cuenta que Central hace cuatro libro de pases que no vende. En el verano tuvimos una posibilidad que perdimos y eso nos impactó, tanto al club como al jugador. Ahí cometimos un error.

Dijiste tenemos ansiedad de vender un jugador, ¿es ansiedad o es necesidad?

No, es claramente una necesidad. La institución necesita vender jugadores y por eso hay otro equipo de trabajo en la búsqueda de mercados para la venta. Hay un grupo que busca para traer y otro que busca para obtener una venta.

Fereyra2.jpg El directivo canalla advirtió sobre la "necesidad" del club de vender un jugador.

Pero para vender tiene que haber ofertas.

Sin dudas y hoy no las hay. Sí hay muchas consultas por varios de nuestros jugadores.

¿Y por qué hace cuatro mercados de pases que no venden?

Creo que se dio porque en general el mercado cambió, pero más de ello creo que se dio porque los torneos no fueron del todo buenos y el desempeño del equipo está íntimamente relacionado con las ofertas que lleguen.

Entonces no deberían hacerse demasiadas ilusiones de que en este mercado de pases lleguen ofertas.

Creo que pueden llegar por la potencialidad de varios chicos que tenemos y que hace un buen tiempo están en cancha.

¿Por qué no vendieron a Ojeda en el mercado de pases anterior?

Como te dije, fue un error porque era una oferta muy buena no sólo para el club, sino para el jugador, se le hizo caso al técnico que estaba en su momento y se optó por no venderlo. Ahí nos equivocamos.

¿Hoy están sufriendo las consecuencias económicas, porque tuvieron que pedir un préstamo?

Claramente lo estamos sufriendo. El déficit operativo que tiene Central se tiene que ir calzando con futuras ventas y hace cuatro mercados de pases que no vendemos. Pero ya está, no se vendió y tuvimos que buscar otros caminos para solucionar eso.

Desde lo deportivo se pueden encontrar nombres potables, ¿desde la tesorería se le puede prometer algo al hincha de que van a hacer lo posible para realizar un buen libro de pases?

Desde la tesorería podemos prometer, como siempre lo hicimos, que vamos a hacer todo lo posible para tener un plantel acorde a lo que el técnico nos pide. No hablo de nombres propios porque no corresponde, pero, sin comprometer el futuro, vamos a hacer el esfuerzo necesario.