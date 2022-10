Expulsiones en Central-Defensa: el único que debía irse quedó en cancha

El partido tuvo varias jugadas en las que debió intervenir el VAR, pero una en particular, sobre los 30’ del complemento, en la que el árbitro Nicolás Lamolina pareció errar en su decisión. Fue al expulsar a Colombo y de inmediato a Uvita Fernández y Facundo Buonanotte , aunque tras revisar la acción a estos dos últimos les anuló la roja y sólo amonestó al delantero de Defensa, que ya se había ido al vestuario. Después de eso al propio Uvita le anularon dos goles.

El arbitro recurrió al VAR, pero no para revisar la acción de Colombo, sino las expulsiones de Fernández y Buonanotte. Cuando llamó a los jugadores, quien pensó que debía volver fue Colombo, pero le dijeron que no, que debía irse. Al que quería el árbitro era a Uvita Fernández, expulsado con Buonanotte. A los dos les quitó la roja y le mostró la amarilla al del halcón, lo que pareció un error, ya que de los tres jugadores involucrados en la jugada fue el merecedor de una roja.

Buonanotte reaccionó de otra manera. Ni bien Lamolina le sacó la roja, el hábil volante le dio la mano al árbitro, felicitándolo por la decisión que había tomado.

Uvita siguió en cancha y después de eso estuvo a nada de ser determinante en el resultado, ya que a los 48 minutos le anularon un gol por off side. Fue el segundo grito que le ahogaron porque a los 23’ de ese segundo tiempo también había convertido en posición adelantada.

Cuando pareció que la expulsión iba a favorecer a Central la cosa no fue así. Es que el canalla se descompensó y la pasó bastante mal. No obstante, Lamolina no tomó las mejores decisiones. Lo de Colombo pudo rectificarlo, pero lo de Fernández sí era para roja.