Ever Banega: "Sentí que era el momento de volver a Newell's"

Apenas pasadas las 13.30, Ever Banega asomó su cabeza desde la zona mixta del Coloso. Con paso sereno y decidido, sin estridencias pero con una sonrisa que no se le desdibujó nunca, se ubicó en el único sillón sobre el escenario destinado a la rueda de presentación en la sala de prensa del estadio Marcelo Bielsa. Desde allí, desde la resplandeciente felicidad de haber retornado a su terruño, confió este lunes que “sentí que era el momento de volver”.

—Jugar acá es algo que siempre quise. Siempre tuve esa idea. Y ahora sentí que era el momento de volver a Newell’s. Si bien es cierto que hubo charlas con Boca, y quiero agradecerle el interés que demostró por mí, sobre todo a través de Román (Riquelme). Me incliné por Newell’s por todo lo que siento por este club. Desde hace mucho tiempo solo estoy pensando en Newell’s, que para mí siempre fue lo más importante. Y ahora ya estoy acá, muy metido en los partidos que se nos vienen. Y en eso también tuvo que ver Maxi Rodríguez que siempre me alentó que hombre del club.

—Con 35 años, ¿te gustaría poder terminar tu exitosa carrera en Newell’s?

—Este tipo de decisiones, a nivel familiar son siempre bastante complicadas de tomar, por todo lo que implican. Yo estuve desde los 18 años jugando en el exterior y sentí que era el momento de volver a mi casa, a mi ciudad, con toda mi gente. Llego a los 35 años, con un contrato por dos años, y sería muy lindo poder cerrar mi carrera en este club al que quiero tanto.

—Desde lo fútbolísitico y lo físico, ¿te sentís para poder estar disponible en esta primera fecha este jueves ante Central Córdoba en Santiago del Estero?

—El último partido que jugué fue el 30 de diciembre, después me fui de vacaciones a Uruguay y siempre estuve atento a cómo se definía mi pase. También entrené algunos días por mi cuenta y me siento bien. Siento que puedo estar a las órdenes de Mauricio (Larriera).

—¿Vos te sentís para jugar?

—Estoy para eso. A eso vine, vine para jugar.

—¿Qué hablaste con Larriera?

—Siempre hablé con él y le estoy muy agradecido porque a través de él se dio la chance de volver. Tenía muchas ganas de estar acá, entrenando con todos mis compañeros. Me recibieron muy bien, espero que la adaptación sea muy rápido. Yo tengo muchas ganas de jugar con esta camiseta.

—¿Dónde surgió la idea de hacerte un tatuaje?

—Me lo hice hace mucho tiempo, junto con la Fiera, cuando jugábamos los dos en el Atlético de Madrid. Siempre fui de Newell’s y siempre tuve el deseo de jugar y volver acá. En 2014 vine unos meses y ahora sentí el deseo de regresar.

—Considerando tu paso anterior, ¿tomás esto como revancha?

—No. Nunca es una revancha. Volver al club del cual soy hincha es un gran privilegio. Siempre vengo con la motivación y la fe de que la cosa va a ir bien. Y para eso no queda otra que trabajar.

—¿Por qué elegiste la 10, en un club donde ese número es especial?

—Sí, lo elegí yo. Pregunté qué números quedaban y me dijeron que estaba la 10. En mi etapa en Sevilla y después en Arabia usé ese número y me fue bien, me gusta y aproveché que se pudo dar esa posibilidad. En este club la usaron grandísimos jugadores, espero poder estar a la altura.

—¿Qué cosas fueron las que cambiaron de aquel jugador que vino en 2014?

—Fue un paso corto, y ahora tengo mucha más experiencia. La fui ganando jugando en otros lados y la idea es volcar todo eso en este paso en Newell’s. Sé que desde ese rol tengo que ayudar y la idea es poder conducir y acompañar la gran cantidad de jóvenes con mucho potencial que tiene este club. Para que Newell’s logre ser mejor cada día. Ser uno de los más grandes en este club es una responsabilidad muy linda. Me encanta el desafío.

—¿En qué posición te ves?

—Yo me siento cómodo en cualquier parte del mediocampo. Toda la vida jugué en esos puestos. Yo me voy a amoldar a cualquier situación y donde me ponga el entrenador yo siempre voy a estar disponible.

—¿Quién te sorprendió en este plantel?

—En especial, me gusta mucho Brian Aguirre. Para mí es un grandísimo jugador y marca la diferencia. Vamos a tratar de ayudarlo para que siga en buen nivel.

—¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

—Sabemos que es un torneo complicado. Hay grandísimos equipos y cualquiera le puede ganar a cualquiera. El objetivo más inmediato es empezar ganando la Copa de la Liga. Eso siempre genera dinámicas positivas. Y no podemos descuidar la Copa Argentina. Hay que pelear por ella porque podría ser un logro muy importante.

—¿Cuál es tu mensaje para la gente?

—Yo siempre le voy a estar agradecido al hincha de Newell’s. Siempre me demuestra cariño y me lo hace saber. Yo sentía lo mismo que ellos adentro mío. Por eso tanta felicidad.