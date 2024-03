Éver Banega se disculpó con Rapallini, aunque la sanción iría de tres a seis fechas

Éver Banega vio la roja por segunda vez en menos de un mes, en esta ocasión por hablar de más. Y si bien se instaló la decisión del árbitro como "polémica", las actitudes de todos los protagonistas no hicieron otra cosa que darle la derecha a Fernando Rapallini. En momentos donde los arbitrajes están bajo una ola de cuestionamientos y sospechas, en este caso los actores no hicieron otra cosa que darle la razón al juez, que dejó en claro que la expulsión se debió a un exceso verbal y un agravio. Y estas acciones son castigadas con tres a seis fechas de suspensión., aunque todo dependerá del informe.

La roja a Éver tras el gol de Godoy Cruz otra vez instaló la duda de persecución por una sucesión de arbitrajes polémicos que perjudicaron a Newell's, aunque en este caso puntual todo indica que la determinación del juez no fue desacertada. Si bien no se pudo percibir lo que expresó, Rapallini dejó en claro que fue por hablar de más.

Banega se fue de boca con Fernando Rapallini y aunque no lo insultó, sí se dirigió al juez con términos que, para el árbitro, merecieron la tarjeta roja.



Ya finalizado el partido, Banega reconoció su error y le pidió disculpas, acompañado por el presidente Ignacio Astore. pic.twitter.com/0HlW8zmaog — Diario La Capital (@lacapital) March 11, 2024

“No hablé con Ever, sí hablé con Rapallini y eso va a quedar entre él y yo. Lo considero un buen árbitro. Lo que me contó, imagino que es la verdad”, declaró el técnico leproso, Mauricio Larriera, dejando en claro que algo grave dijo el futbolista para que el árbitro tomara la determinación de mostrarle el camino de los vestuarios. No hubo quejas del DT por esta decisión, otro indicio concreto de que no fue una determinación apresurada.