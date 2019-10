Espera a Gil, tiene a Colazo

Para conocer cómo formará Central el domingo habrá que esperar hasta minutos antes de que el equipo salga a la cancha para recibir a Vélez. No porque haya muchas incógnitas en cuanto al armado del equipo o el plantel padezca alguna epidemia. Es que Diego Cocca no suele brindar información en la previa. Aunque a juzgar por el trabajo que encabezó ayer, se desprende que Nicolás Colazo tendrá la chance de debutar de titular en la línea de volantes. El ex Tigre actuó en la plaza que venía ocupando Joaquín Pereyra por izquierda. Mientras que otro tema a seguir de cerca es la evolución de Leonardo Gil, quien arrastra una distensión en el isquiotibial izquierdo. Si bien el entrenador parece haber indultado a Néstor Ortigoza, lo cierto es que esperará hasta último momento al Colo, quien viene trabajando aparte pero sin pausa. El resto de los apellidos serán los mismos que igualaron ante Racing y Lanús.

Uno de los mayores problemas que parece no tener solución en el canalla es el sector izquierdo del mediocampo, además de la generación de juego en ofensiva y poco gol. Sin embargo, el técnico Cocca continúa ensayando el laboratorio en pos de encontrar el equilibrio deseado en la zona neurálgica de todo equipo.

En la sesión matinal de ayer plantó de un lado a los posibles actores principales que podrían recibir en el Gigante dentro de tres días al entonado y dinámico Vélez que comanda un viejo conocido de estos pagos como es el temperamental Gringo Heinze.

Hubo tres noticias en la práctica a puertas cerradas. Una es que el entrenador auriazul le dio luz verde a Nicolás Colazo para que se encargara de la banda izquierda. Un perfil y posición que le cae como anillo al dedo al ex Tigre, quien ocupó el puesto que venía siendo últimamente de Joaquín Pereyra.

Quizá Diego Cocca considere que ya es momento de probar al jugador que se inició en Boca y se incorporó al plantel en el reciente mercado de pases proveniente del matador de Victoria. De ser así entonces será el debut oficial de titular con la casaca canalla. Claro que para certificarlo restan tres entrenamientos más.

Otra de las novedades fue que Néstor Ortigoza reapareció ayer en la alineación principal. Eso sí fue toda una noticia. El 10 perdió terreno de manera considerable cuando el técnico llegó a Arroyito. De hecho, en lo que va de 9 fechas apenas sumó un par de minutos, que fue ante Patronato en el Gigante. Aquella tarde del sábado 24 de agosto entró a los 82 minutos, justamente por el Colo Gil. Luego fue siempre al banco o directamente no concentró como sucedió ante Unión y Lanús.

¿Jugará ante Vélez? La lógica marca que no. Pero quizás Cocca termine haciendo saltar la banca. Sobre todo porque el experimentado volante no es un jugador que sea del paladar del DT, pese a que ayer en una entrevista a un medio televisivo de Capital Federal manifestó en un ida y vuelta, como pocas veces pasó, que “está dentro de la consideración y es un jugador con una jerarquía muy grande”.

También declaró sobre el 10 canalla, palabras más, palabras menos, que “entrena mucho y está cada vez mejor. Orti lo está haciendo muy bien y confío en que va a terminar jugando y nos va a aportar mucho de la jerarquía que tiene”. Resta ver si el domingo le dará la oportunidad.

Mientras que la tercera noticia fue que Leonardo Gil anduvo a puro piques detrás de los arcos, mientras el resto del plantel hacía un trabajo específico con pelota bajo la atenta supervisión del entrenador.

El Colorado volvió a trabajar de manera diferente en el country de Arroyo Seco. Varias voces confiaron sin dudar que el volante ayer hizo alargues y piques a buen ritmo, pese a que luego de la charla protocolar entre el médico del plantel profesional y el entrenador Diego Cocca, Central emitió un comunicado en su plataforma digital informando la molestia que padece el jugador.

El escueto informe marca que el volante tiene “una distensión muscular en isquiotibiales del muslo izquierdo. En la fecha, trabajó en forma diferenciada en el campo junto al kinesiólogo y al preparador físico con buena evolución clínica. Su disponibilidad queda sujeta a la evolución de su afección”.

Un diagnóstico así marca que jugar dentro de tres días puede ser peligroso porque se puede agravar el cuadro clínico. Aunque también es verdad que el volante puede infiltrarse y estar ante Vélez, más allá de las consecuencias que podría generar “pincharse”.

De hecho, desde el cuerpo técnico van a esperarlo hasta último momento. Sobre todo porque Cocca lo considera pieza esencial para su esquema táctico. El Colorado está muy por encima de Ortigoza en el campo de las consideraciones, pese a que ayer el dueño de la camiseta 10 estuvo entre los titulares por primera vez.

El cronograma de actividades marca que a Central le quedan tres prácticas antes de recibir a Vélez. Pero por el momento el equipo para jugar el domingo estaría compuesto por Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Fabián Rinaudo; Ciro Rius, Leonardo Gil o Néstor Ortigoza y Nicolás Colazo; Lucas Gamba y Claudio Riaño.

Claro que Cocca puede sorprender nuevamente entre hoy y mañana y plasmar cualquier otro apellido en la zona de los volantes, donde radica el mayor problema canalla en materia futbolística.