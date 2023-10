Especialista en penales: Boca pasó a semifinales de Copa Argentina

Boca tuvo que ir de nuevo a penales como en todas las instancias decisivas de la Libertadores y aunque ganó de nuevo, Chiquito Romero ni siquiera debió revolcarse. La secuencia de la definición fue: Benedetto (C), Bustos (D), Figal (C), Barrera (C), Cavani (C), Benavídez (D) y Barco (C).

Los cuatro semifinalistas de Copa Argentina (Boca-Estudiantes y Defensa-San Lorenzo) están clasificados hoy a las copas sudamericanas (la primera llave a Sudamericana, la otra a Libertadores) y por lo tanto habilitarán sí o sí otro cupo. Y ahí se beneficia Newell's. El último que clasifica a la Copa Sudamericana ahora es Lanús (48 puntos, +5) y tiene por delante también a Racing (48, +1) y Atlético Tucumán (47, -3), por lo que los rojinegros están a 2 puntos de entrar.

Y si Boca, hoy clasificado a la Sudamericana, gana la final de esta Libertadores, habilitaría otro cupo a la segunda copa continental y Racing se vería hoy beneficiado. Newell's seguiría a 2 puntos, pero con un rival menos para alcanzar.