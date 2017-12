Entrevista a Bermúdez: "Al Chocho le dimos una gomera para pelear con los ingleses"

¿Cuál es el futuro de Newell's? ¿Se dice que se podrían ir varios jugadores?

El futuro es el que habíamos programado. Teníamos un proyecto en el que no nos vamos a desviar. Dijimos que la idea era llegar al 1,4 de promedio con jugadores de experiencia, la segunda etapa promover los chicos, trajimos a un técnico que trabaja para Newell's y no para él, está promoviendo a los chicos y vamos a tratar de regularizar la parte financiera, que es lo más costoso de todo por los problemas que tuvimos. Ese es el futuro de Newell's.

El presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, acomoda la silla del comedor del hotel donde se alojó en Asunción, apoyó los brazos en la mesa, previo a un almuerzo casi merienda (a las 15.30), tiró. "Dale, preguntá". En el último tiempo la entidad sigue estando en boca de todos, no sólo por lo futbolístico sino por lo institucional. Los rumores y las versiones se multiplican, más aún en esta época sin fútbol y de rearmados de planteles, por eso aceptó charlar con Ovación para intentar poner en situación la realidad. Lo que pasa o lo que tiene en mente la dirigencia.

¿El plantel sigue siendo caro?

No. Nosotros tomamos una medida antipática, política y que costó mucho, que fue reducir el costo de 8 millones de pesos a tres y medio. Es lo que debíamos hacer en ese momento para no tener problemas en la Superliga, en la Fifa y en los Tribunales con el tema del salvataje. La tuvimos que tomar para regularizar la parte financiera y capitalizar el club con los chicos.

Desde hace varios días y hasta que se inicie la pretemporada se hablará de que se va uno u otro jugador. ¿Es así?

Son todas mentiras.

A ver, te doy un nombre: Luciano Pocrnjic.

¡Cómo se va a ir Pocrnjic! Una vez dije que no se iban tres jugadores, me grabaron, al año siguiente se fueron y lo estuvieron repitiendo los que no nos quieren. Lo hicimos por necesidad, porque no quería que se vayan. En este momento son todos jugadores de Newell's y no se irá nadie hasta que hablemos con el Chocho y podamos incorporar a alguien para reemplazarlo. Si no podemos traer uno estamos liquidado. Eso lo vamos a estudiar. Mi idea es que si no hay una plata grande no se vaya, pero es mi pensamiento y hay una comisión directiva que debe opinar.

Hay varios jugadores que se mencionan que podrían emigrar, pero que tienen contrato como Sarmiento, Leal, Leyes, Bianchi, entre otros.

Son futbolistas que son de Newell's hasta junio de 2018, cómo se van a ir. Tienen vínculo y sería muy torpe que se vayan justo ahora, cuando jugamos la Copa Sudamericana, un torneo tan importante, que te da mucho prestigio y dinero. Haber peleado el descenso, no tener un peso, armar un plantel reducido y con lo poco que teníamos estamos en la Copa... Son muy pocos los clubes que tienen el privilegio de haber estado en este sorteo. Así que no se va nadie y hablaremos con Llop para ver si se incorpora y el juez nos deja hacerlo. Hay que tener en cuenta de que el magistrado no quiere que se sume nadie y debemos vender a alguien. ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién vendemos, porque no se puede vender uno que no tenga reemplazante? Porque en el campeonato estamos a 22 puntos de Olimpo. Otra cosa que quiero aclarar, a Newell's no le sacaron los puntos, sino que se los descontarán al final del torneo. Pero tenemos derecho a apelar y realizamos reuniones para tratar de solucionar el problema.

Pero ya apelaron.

Sí, hay abogados nuestros que lo hicieron.

¿Hablaste con Claudio Tapia, presidente de la AFA?

No lo pude hacer bien, pero estuvimos en Buenos Aires hablando con gente del tribunal porque querían charlar con nosotros personalmente para que les expliquemos todo.

¿Hay una chance para que no se los descuenten?

Por supuesto. Creo que fue una injusticia total, nos tomaron de caballito de batalla, no cometimos ninguna falta y nos dieron la libre deuda para competir. El error estuvo en Agremiados que acreditaron una plata y no le alcanzó porque aparecieron jugadores como Villalba, que estaba en Paraguay, y otro en México. Pero eso ya está.

Entonces, ¿por qué fue tan duro el tribunal en su fallo?

Porque el informe de Agremiados fue duro. Dijo que falsificamos un depósito, algo que era mentira, y que hicimos una declaración jurada falsa, cosa que también es mentira. Nos atendieron muy bien en el tribunal y les explicamos todo. Hay que recordar que el juez, al tener la duda sobre quién dijo la verdad, citó a la gente de Agremiados y a mí al juzgado y se dio cuenta de que la culpa fue del gremio. A tal punto que Amoroso sigue siendo de Newell's, caso contrario se habría ido.

¿No hablaron más con Marchi?

No, después del tema Amoroso no hablamos más. Ahora debemos hacerlo con el tribunal de alzada, no de disciplina, para explicar cómo se sucedieron las cosas.

El tema es que cuando el tribunal da un fallo es difícil que lo modifique.

Sí, pero lo hicieron cuando le dieron los puntos a Newell's contra Arsenal y después nos sacaron. Acá nos es que pusimos un jugador mal habilitado, sino que fue un error de Agremiados, tomaron ese informe y resolvieron, pero nos dieron la posibilidad de apelar. Fuimos con Juan José Concina a explicar todo y ahora evaluarán si teníamos razón o no.

¿Creés que en el afán de mostrar que la nueva AFA iba a manejarse distinto pagaron con esa sanción?

Claro. Y nos pusieron a nosotros de ejemplo con la calidad de jugadores que teníamos. Y era Newell's, no otros equipos que deben diez veces más que nosotros. Eso es así como digo. Además no hay de que olvidarse de que nuestros jugadores fueron a Agremiados y nos expusieron. Los otros futbolistas de otras entidades no fueron ninguno. Pero ya está, vamos para adelante.

¿Figueroa podría ser negociado?

Nosotros no vamos a tomar decisiones apresuradas. Siempre digo que en los momentos de crisis el presidente debe tener la mayor serenidad. Se dijo que se iba Llop y no se fue, que Castro se iba a Boca y no lo hizo.

El chico no está en Newell's.

No importa, porque tomé la decisión. No va a entrenar y es un problema de él. Repito, en momentos de crisis hay que tener cuidado y nosotros tenemos un buen plantel. Levantamos con River, con Racing también y en el clásico tanto Newell's como Central jugaron muy mal, pero nos ganó bien. Pero no es la hecatombe, hay que seguir pensando y si podemos traer dos jugadores en los puestos que el DT quiere lo haremos.

El problema sigue siendo el económico, que es una manta corta. Se tapan lo pies y se destapan la cabeza. Y hoy no cuentan con un jugador "caro".

Eso es cierto. Para tener un futbolista caro hay que ponerlo 30 o 40 partidos, pero cuando perdés con los pibes la gente te insulta. Los que piensan saben que estamos haciendo un trabajo serio, capitalizando el plantel, reordenando la parte financiera, arreglamos los tres millones de dólares que se debían en la Fifa, la deuda en AFA, en jugadores. Con los empleados estamos ahí, en vez de pagarles el 10 lo hacemos el 20, le pagamos la mitad porque no ingresa un dinero importante. Pagamos el salvataje de López. No estamos desordenados, estamos ordenados, pero nos cuesta mucho la parte financiera.

El tema es que no tienen plata y no hay expectativas de una venta importante. Braian Rivero es un jugador bárbaro, pero hay que darle partidos. Varela también tiene mucho futuro. Y Joaquín Torres está para proyectarse.

Como empresario que fuiste, ¿sos consciente de que los clubes se aprovechan de la situación de Newell's para que venda barato?

Sí, sin dudas. Pero no se aprovecharán mucho. Seguiremos luchando y defendiendo los intereses del club. Algunos sostienen "Bermúdez dice que estamos bien", y no es así. Estamos ordenando, es un momento de crisis. Tomamos el club seis meses antes y en una posición terrible. Les pido a los de la oposición que vengan. No quieren colaborar, hicieron una marcha y eran cuarenta. La gente se dio cuenta. A la AFA no le debemos nada y hay clubes que adeudan 100 millones de pesos. Fuimos con lo poco que teníamos para ordenarlo y tuvimos suerte. Lo que necesitamos es estar de mitad de tabla para arriba para reordenar el club.

Hay jugadores que están "ayudando", por decirlo de alguna manera, como Figueroa, que firma el recibo de sueldo y "aguanta" el cheque ya que a veces no hay fondos.

Sí, es el único que lo hizo. Es un señor, se portó muy bien con nosotros. Recibió cheques y nos dio una mano, no así Amoroso. O los que se fueron. A Maxi Rodríguez, Scocco y Domínguez les pagamos todo. A Formica le chequeamos una parte. La mayoría cobró.

¿Puede ser que Osella y su cuerpo técnico también tengan un problema de cobro?

Sí, es verdad. Hay algunos cheques que están parados. Hablo de parte de la tesorería, que toco de oído. El manejo está entre el tesorero y el órgano fiduciario. Una situación que me encanta porque se trabaja con mayor claridad. Me podrán decir que armé mal el equipo, que hago declaraciones fuertes, pero no me van a decir que toqué un peso. Para mis hijos eso es lo más grande. El error mío fue no involucrarme más en la tesorería. Ahora está el órgano fiduciario y la CD hizo un replanteo de la parte administrativa. Todo es muy duro, pero pienso que vamos a salir.

Al Chocho lo cachetearon, pero vos lo llamaste tras la derrota en el clásico para respaldarlo.

Administrar pasiones es muy difícil. Al Chocho le dimos una gomera para ir a pelear con los ingleses, le dijimos que había que promocionar a los chicos y lo hizo. Venía levantando y jugó mal en el clásico. ¿Por ese partido vamos a tirar un proyecto? Al que más le dueles es al Chocho y a los jugadores, a todos. Llop ama a Newell's y no vamos a dar el brazo a torcer por algunos. No lo quieren, perfecto, pero los que dirigimos somos nosotros. Si nos sale mal en 2020 hay elecciones y se presentan. Si tienen un proyecto mejor al nuestro vengan a dialogar. No vayan a los medios o a realizar marchas o meterse en las redes sociales. Sé lo que quiero.

¿Qué querés?

Un Newell's ordenado, que vuelva a las fuentes con los jugadores del club, regularizar lo económico, pagarles a los empleados y jugadores puntualmente. Y no tener problemas con el descenso.