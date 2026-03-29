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En vivo: Newell's pierde con Acasusso en el debut en Copa Argentina en Rafaela

Acompañado por sus hinchas en el estadio de Atlético Rafaela, Newell's cambia de objetivo para ir por Acassuso en la Copa Argentina. En vivo, por La Capital.

29 de marzo 2026 · 20:08hs
El gol de Acassuso ante Newells

Sebastián Suárez Meccia

El gol de Acassuso ante Newell's, en Rafaela. 

Newell's, urgido en el campeonato Apertura pero con leve alivio tras haber obtenido su primer triunfo, debuta en la Copa Argentina ante Acassuso, de buen paso en su estreno en la B Nacional. Se juega con público de ambos en Rafaela. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

El minuto a minuto en Rafaela

28' A Luca Regiardo le sacaron la camiseta entera en el área de Acassuso. Echavarria no cobró nada.

21' GOL DE ACASSUSO. De un tiro libre a favor, llega la contra, la defensa chocó y no pudo, Hermoso la llevó a puro coraje y se la cedió solito en el área a Schlottahauer, quien solo delante de Barlasina marcó pateando abajo.

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5' Buena combinación en el área de Acassuso, Cóccaro se la dio a Núñez, que acomodó su derechazo que le salió alto.

La formación de los rojinegros

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La formación de Acassuso

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Las estadísticas de Newell's ante Acassuso

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