En Uruguay aseguran que "Maxi se queda"

Lo aseguran desde la otra orilla: "Maxi Rodríguez seguirá un año más en Peñarol". Con ese titular lo afirmó ayer el suplemento deportivo del diario El País (Ovación Digital). Lo publicó la web Tenfield con un contundente "Maxi Rodríguez un año más..." y también la página futbol.com.uy al titular: "Maximiliano Rodríguez renovará contrato y se quedará por un año más". Obviamente, no lo dijo La Fiera. Tampoco el club uruguayo. Pero, de ser así, será un duro golpe para los hinchas de Newell's que se ilusionan con su regreso de inmediato para jugar con la camiseta rojinegra desde inicios del 2019. Es que el ídolo siempre dijo que su deseo es "retirarme en Newell's" y a punto de cumplir 38 años (el 2 de enero) si no viene ahora, el tiempo futbolístico se termina.

"Maximiliano Rodríguez seguirá un año más en Peñarol. El delantero argentino, que aún no tenía definido su futuro, solucionó su vínculo con los aurinegros y estará en el club hasta diciembre de 2019", publicó ovacióndigital.com.uy, para agregar que "La negociación la cerró el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, quien se encargó de finiquitar los detalles con el jugador y el representante del rosarino".

En Tenfield, una página especializada en deportes, en las grandes noticias aparece "Peñarol: Maxi Rodríguez un año más...".

La noticia toma trascendencia porque precisamente hace una semana La Fiera dijo que se tomaría una semana para elegir entre quedarse en el fútbol uruguayo o retornar a Rosario para defender la camiseta leprosa.

Y el apuro es porque en Uruguay también están organizando las pretemporadas como en el fútbol argentino, y Peñarol la realizará en Miami, hacia donde viajará ni bien comience el año para desarrollarla entre el 3 y el 16 de enero. En Newell's las puertas del predio de Bella Vista, en principio, se abrirán el mismo día 3.

Desde Montevideo llegan todas las informaciones de Peñarol en favor a la continuidad de la Fiera.

El que no se jugó tanto (sí lo notifica favorablemente) fue el suplemento Referí, del diario El Observador, que tituló: "Maxi Rodríguez está a un paso de renovar con Peñarol". Y aclaró que "el argentino se reunió con el presidente Jorge Barrera y existe interés de las dos partes para extender el vínculo".

En la nota, aclararon que desde Peñarol aseguraron que "fue una excelente reunión" y que el nuevo contrato se firmaría hasta el 31 de diciembre de 2019.

Todo esto se dice a ocho días de que en un reportaje que concedió a la página "Ecos", de Uruguay, la Fiera respondió a dos preguntas que contrastan mucho con las publicaciones:

– Ahora, ¿cuál es su futuro?

– Sinceramente, todavía no tengo nada definido. Podríamos resolverlo la semana que viene (justo el tiempo que pasó), a ver si continúo en Peñarol o voy a volver a Newell's. No sé, hoy por hoy no hay decisión, ni en un sentido ni en otro. Me puedo quedar acá o puedo volver a Rosario. Esperemos que la semana que viene pueda definirlo.

– Usted dijo siempre que quería retirarse en Newell's.

– Eso sí, la idea es cerrar mi carrera con la camiseta de Newell's. Por eso estoy evaluando muchas cosas y la semana que viene espero tenerlo más claro.

Y no sería sencillo que eso suceda si sigue postergando su regreso al club del Parque de la Independencia, donde aún lo esperan.





Jugó 485' en 11 partidos

En el último semestre Maxi jugó 11 cotejos (4 de titular e ingresando en 7), aunque sólo disputó 485' y marcó 2 goles, a los 87' a Cerro y a los 94' frente a Progreso. El último partido: entró a los 56' en el clásico. Y los medios destacan: "Maxi Rodríguez logró dos títulos de Campeonato Uruguayo (2017 y 2018) y la Supercopa 2018. Además estuvo presente en 49 partidos, jugando 3.377 minutos y anotando 15 goles".