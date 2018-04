Luis Leal será tema remanido en Newell's. No por su lesión que lo marginó también del partido de mañana con Independiente, sino por el futuro. A fines de junio se le vence el contrato y la Lepra tiene una opción de compra de la que pretende hacer uso. La cuestión es con qué. Los dólares que debería desembolsar el club del Parque oscilarían los 925 mil por el ochenta por ciento del pase —y además hacerle un contrato seguramente por tres temporadas—, algo que hoy es prácticamente imposible de afrontar. "Es muy difícil que se pueda adquirir el pase más allá de que es necesario un delantero", le dijeron a Ovación las fuentes tribunalicias consultadas y que tienen un poder de decisión importante en estos aspectos como en tantos otros. La prioridad, incluso que manifestó el juez Fabián Bellizia, es "vender" con el fin de hacer frente a los diversos compromisos que tiene la entidad. Y si lograra transferir por cerca de dos millones de la moneda estadounidense "no se gastará la mitad por un futbolista", insistieron.



Los directivos leprosos avisaron que la idea es retener al portugués y ver la manera de hacer uso de la opción de compra. Pero una cuestión es la voluntad y otra muy diferente la solvencia económica que no tiene Newell's. Y más allá de que el atacante se siente cómodo en el Parque y le gustaría permanecer en el fútbol argentino, lo cierto es que está siendo observado por otros clubes y el representante no ve con malos ojos la posibilidad de que emigre. En todo esto "la situación que transita el club", con inconvenientes que no se diluyen, también incide para que el pensamiento sea la de buscar nuevos aires, según confesaron allegados al goleador leproso.





Newell's padece la ausencia de un atacante. Cada vez que no estuvo a Omar De Felippe se le complicó la existencia y no encontró dentro del plantel el reemplazante ideal. La falta de experiencia de Daniel Opazo y/o Alexis Rodríguez incidieron para que fuera extrañado más de la cuenta y se lo eleve como una pieza fundamental en el equipo.





Sin dudas el entrenador pretende que La Pantera Leal se quede. Y si no es así la dirigencia deberá salir a buscar un reemplazante que llegue para ser titular y, tal vez, otro para que sea reemplazante y los pibes vayan sumando minutos de a poco. Hoy el panorama no aparece como alentador, todo lo contrario, más allá del sueño y las intenciones de Newell's. Pero cuando los números no cierran todo se torna complejo y el que define en última instancia, es decir el magistrado, difícilmente apruebe una operación importante sin sustentos económicos.





La Lepra mañana recibirá a Independiente y, tal como adelantó Ovación en su edición de ayer, otra vez estará ausente porque no será arriesgado. Una baja sustancial para el equipo, aunque la preocupación leprosa pasa en que para retenerlo y hacer uso de la opción de compra tiene un problema Leal.