En Central los problemas con los 9 no se detienen: Copetti tuvo que salir

El centrodelantero, que llegó con lo justo, aguantó como pudo el primer tiempo para no gastar una ventana pero debió salir para que entre Luca Martínez Dupuy

Los problemas que tuvo Central en la previa con lesiones y suspensiones se profundizaron en medio del partido ante Fortaleza, con la salida obligada de Enzo Copetti en el primer tiempo, el tercer 9 de los habituales titulares que tiene el plantel y que se queda afuera . Ya no estaba Marco Ruben por lesión muscular y Agustín Módica por una dura lesión en la rodilla. Como pudo aguantó hasta el final de la primera etapa, pero no salió a jugar el complemento. En su lugar ingresó Luca Martínez Dupuy .

En ese contexto lo de Copetti no fue bueno en la previa, ya que el centrodelantero llegó con los justo producto de un cuadro gastrointestinal que lo obligó incluso a estar algunas horas internado.

Desde ese momento sus movimientos ya no fueron los mismos, de hecho se lo vio estático, sobre todo en algunas jugadas en la que no alcanzó a retroceder a tiempo y sus compañeros no pudieron asistirlo porque estaba en posición adelantada.