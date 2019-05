Empate y cuarto lugar

Cuando finalizaba el tercer minuto adicionado llegó la perfecta habilitación de Echegaray a Matías Zelante y el delantero con el olfato goleador clavó un potente remate con el que Argentino igualó 1-1 con Atlas y finalizó 4º, esperando al 7º para iniciar el Reducido por el ascenso a la C.

Los dirigidos por Marcelo Vaquero podían finalizar terceros si ganaban pero el empate los dejó abajo de Real Pilar. ¿Si perdían? Todo hubiese sido igual que con este 1 a 1.

El trámite en el primer tiempo fue muy parejo y friccionado. Hubo pocas llegadas de peligro y los arqueros fueron espectadores de lujo.

La primera y única llegada en la etapa inicial fue para los visitantes a los 9' cuando Gauna de cabeza se anticipó a los defensores y la pelota salió cerca del palo izquierdo de Rodríguez.

El local tuvo la suya a los 19' por intermedio de Heritier, quien probó desde afuera del área y el balón salió arriba del travesaño.

La etapa final fue similar, hasta que a los 58' Gauna con un espléndido tiro libre puso al frente a Atlas.

Y cuando el cotejo llegaba a su fin apareció Zelante, el de los goles importantes (otro fue en el 1-0 frente a Muñiz) y con un zurdazo clavó el 1 a 1 en la última pelota del pobre partido en el Olaeta.

Argentino finalizó 4º y desde el sábado comenzará a jugar el Reducido por el 2º ascenso a la C. Será anfitrión, a un solo partido (las semis son a dos), del equipo que finalice 7º.

Hasta ahora es el propio Atlas (si no ganan Centro Español y Muñiz), pero hoy puede cambiar por Claypole (si cae ante C. Español) o por Muñiz (si derrota a Puerto Nuevo y no gana Centro Español).