El VAR convalidó el segundo a Talleres pese a una falta previa a Mallo

Una situación insólita al final del primer tiempo. El VAR convalidó un gol pese a que el asistente lo había anulado y no consideró un claro foul previo a Mallo.

Talleres encontró el segundo gol al final del primer tiempo, en una situación insólita y que dejó mucha tela para cortar. Primero fue invalidado por un offside que no fue y el VAR corrigió bien, pero hubo una evidente falta sobre Facundo Mallo que intervino en la jugada y que el árbitro Darío Herrera decidió obviar. Y mientras todo Central protestaba, encima llegó el 3 a 1 antes de irse al descanso. Todo mal.

Todo ocurrió a los 41' del primer tiempo. Rubén Botta ejecutó con una gran comba un tiro libre desde la izquierda, a 30 metros del arco, la pelota llegó al segundo palo y el exCentral Juan Rodríguez (entró por el lesionado Blás Riveros) cabeceó libre al gol. Pero no pudo gritarlo entonces, porque el asistente lo anuló por offside.

Por supuesto, hubo que recurrir al VAR porque fue muy finita. Pero ahí Central recibió dos malas noticias. Primero, no fue offside de Rodríguez y luego, Herrera ni los encargados de la tecnología (Sebastián Martínez) consideraron un empujón previo a Mallo por parte de Matías Catalán, que intentó despejar con su cabeza y no pudo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1753947287716331738&partner=&hide_thread=false GOL CON SUSPENSO



Juan Rodríguez convirtió de cabeza el 2-1 de Talleres ante Rosario Central tras chequeo del VAR #LPFxTNTSports pic.twitter.com/PrVB3WhDFC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 4, 2024

Los jueces decidieron que el empujón no incidió para evitar que el zaguero uruguayo llegara a despejar, pero en verdad fue muy discutible. Por eso el banco de Central, con Miguel Angel Russo y Claudio Ubeda a la cabeza, discutieron la determinación pero no hubo caso. Herrera no fue al monitor, confió en sus asistentes del VAR y convalidó el gol.