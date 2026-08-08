El emotivo adiós de Pablo Javkin a Jorge Messi: "Rosarino de alma y corazón"

El intendente de Rosario despidió al padre de Lionel Messi a través de las redes sociales con un saludo a toda la familia

El intendente Pablo Javkin despidió este sábado a Jorge Messi . Luego de la muerte del padre de Lionel Messi, el jefe del Palacio de los Leones compartió un emotivo y fraterno saludo para toda su familia a través de redes sociales, donde lo definió como un "rosarino de alma y corazón" .

El titular de la Municipalidad se hizo eco de una noticia que tuvo repercusión internacional. Antes del mediodía ofreció sus condolencias públicamente por el fallecimiento del padre del futbolista de Inter Miami .

Con una imagen en blanco y negro del capitán de la selección argentina y su papá, Javkin le dijo adiós al empresario de 68 años. Allí lo describió como un tipo sencillo y le agradeció por su amistad .

"Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia", expresó Javkin a través de sus cuentas oficials de X e Instagram.

Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros.

Te vamos a extrañar.

Gracias por tu amistad.

Abrazo enorme a toda la familia. pic.twitter.com/6vJdJZK3oL — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 8, 2026

¿Cuándo falleció Jorge Messi?

Jorge Messi murió este sábado a la madrugada en el Sanatorio Centro, donde permanecía internado hacía dos semanas por problemas de salud.

El exempleado de Acindar fue un pilar fundamental de la carrera del futbolista rosarino. A lo largo de casi toda su trayectoria se dedicó a ser su representante profesional. Recientemente no pudo acompañar al resto de la familia a ver el Mundial 2026 y se quedó bajo tratamiento en la ciudad.