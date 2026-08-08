La Capital | Ovación | Messi

El emotivo adiós de Pablo Javkin a Jorge Messi: "Rosarino de alma y corazón"

El intendente de Rosario despidió al padre de Lionel Messi a través de las redes sociales con un saludo a toda la familia

8 de agosto 2026 · 13:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

El intendente Pablo Javkin despidió este sábado a Jorge Messi. Luego de la muerte del padre de Lionel Messi, el jefe del Palacio de los Leones compartió un emotivo y fraterno saludo para toda su familia a través de redes sociales, donde lo definió como un "rosarino de alma y corazón".

El titular de la Municipalidad se hizo eco de una noticia que tuvo repercusión internacional. Antes del mediodía ofreció sus condolencias públicamente por el fallecimiento del padre del futbolista de Inter Miami.

El mensaje de despedida de Javkin

Con una imagen en blanco y negro del capitán de la selección argentina y su papá, Javkin le dijo adiós al empresario de 68 años. Allí lo describió como un tipo sencillo y le agradeció por su amistad.

>> Leer más: El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

"Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipoTe fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia", expresó Javkin a través de sus cuentas oficials de X e Instagram.

¿Cuándo falleció Jorge Messi?

Jorge Messi murió este sábado a la madrugada en el Sanatorio Centro, donde permanecía internado hacía dos semanas por problemas de salud.

El exempleado de Acindar fue un pilar fundamental de la carrera del futbolista rosarino. A lo largo de casi toda su trayectoria se dedicó a ser su representante profesional. Recientemente no pudo acompañar al resto de la familia a ver el Mundial 2026 y se quedó bajo tratamiento en la ciudad.

Noticias relacionadas
Personal de seguridad privada vigilaba el predio elegido por la familia Messi.

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

El papá de Messi fue al estadio Gabino Sosa a fines de marzo con sus familiares.

Jorge Messi falleció en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

La AFA se solidarizó con Lionel Messi y su familia.

AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

Jorge Messi, "Rosarino de alma y corazón": el emotivo adiós de Pablo Javkin

Ver comentarios

Las más leídas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Lo último

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El gobernador de Santa Fe realizó un posteo en redes acompañando a la familia de Lionel. También reveló la tarea de Jorge por Rosario y la provincia
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia
Ovación

Leo Messi ya viaja de Miami a Rosario para despedir a su padre junto a la familia

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe
La Ciudad

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi
Ovación

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel
Ovación

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una pérdida inconmensurable: murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Central piensa en el reemplazo de Campaz y pone la mirada sobre otro futbolista colombiano

Ovación
Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Defensa y Justicia vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Jorge Almirón: Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi

Jorge Almirón: "Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi"

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

Policiales
Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

La Ciudad
Pullaro despidió a Jorge Messi: Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio
La Ciudad

Pullaro despidió a Jorge Messi: "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio"

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: Abrazo gigante, jefe

El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video se haga viral por lo bueno
Política

El senador que manejó con mate y celular pidió que su video "se haga viral por lo bueno"

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad
La Ciudad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo
La Ciudad

San Cayetano: los fieles se acercaron desde temprano a pedir pan y trabajo

Condenaron a un hincha de Newells por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas
Policiales

Condenaron a un hincha de Newell's por el incendio del auto de Facundo Guch y amenazas

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo
Policiales

Homicidio en barrio Bella Vista: lo matan de una puñalada en el cuello en un presunto robo

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero
Policiales

Entradera en Fisherton: reducen a una familia, los golpean y se llevan un maletín con dinero

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela
La Ciudad

El Concejo distingue a bomberos santafesinos que actuaron en la catástrofe de Venezuela

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear
Policiales

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear