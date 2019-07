El profesionalismo está de celebración

Central será el primer equipo femenino del interior en volverse profesional y también jugará en el torneo de fútbol femenino de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El "también" tiene razón de ser, ya que será el segundo equipo de la ciudad, tras Argentino, que competirá en ese torneo. Pero entre el equipo de Arroyito y el de barrio Sarmiento hay una diferencia.

Mientras las salaítas el año pasado dieron sus primeros pasos en la segunda, las auriazules, con sus dos jugadoras de selección, Vanina Correa y Virginia Gómez, entrarán por la puerta grande, directamente a la A, por decisión de la AFA.

La medida no cayó del todo bien en varios clubes y jugadoras, como Macarena Sánchez, artífice del profesionalismo (ver aparte).De todos modos, ni la técnica canalla, Rosana Gómez, ni las jugadoras que ya se quedaron tres veces con el campeonato de la Rosarina dando sobradas muestras de calidad deportiva, son responsables de la resolución. Todas están celebrando desde el lunes a última hora cuando se enteraron que ya estaba todo listo para empezar a viajar a Buenos Aires cada quince días y porque comenzó la profesionalización en el fútbol femenino local. Una conquista de las futbolistas a tono con la conquistas de la selección femenina.

Se prevé que el campeonato largue el 1º de septiembre, en Granadero Baigorria, aunque todo debe confirmarse. Y al menos ocho de ellas ahora jugarán y cobrarán, alrededor de 20 mil pesos, una cifra que como mínimo se duplica en el fútbol masculino cuando se trata del primer contrato.

"Tapia nos confirmó el lunes que habíamos ingresado al torneo, como invitadas, en primera división, algo que leemos como reconocimiento a la trayectoria deportiva y al compromiso con el género. AFA invitó a varios equipos a la A y por ser del interior nos parece una medida federal, que iguala a los equipos de Buenos Aires y del interior. Nos queda por delante un mes muy movido de trabajo y la firma de ocho contratos, que como mínimo puso como condición AFA", explicó la vocal titular a cargo del fútbol femenino auriazul, Carla Facciano.

Además, la dirigente aclaró que hoy habrá una reunión en AFA para todos los equipos de primera a fin de ajustar lo referente a la profesionalización y a los contratos.

"Estamos aprendiendo todos: es un gran desafío y una buena noticia para las mujeres del fútbol", remarcó Facciano.

El criterio de paga va a ser progresivo, como se hizo en la D cuando aún era una categoría amateur. AFA exige que en un equipo de 18 jugadoras haya un mínimo de 8 contratos. El cuerpo técnico tendrá la palabra al momento de decidir qué jugadoras serán beneficiadas y comenzarán a tener un contrato profesional.

Las chicas

A Rosana Gómez, la entrenadora del equipo auriazul, nadie tendrá que explicarle qué es jugar el torneo de AFA porque ella misma lo vivió en cuerpo y alma cuando fue jugadora de Boca y River.

"Cuando comencé a entrenar a Central les dije a las chicas lo que se necesitaba para estar a la altura de los grandes equipos: la fuerza que da el trabajo de gimnasio y la conducta al entrenar. Eso se entendió, hace dos años jugamos un amistoso con River y vieron que la diferencia no estaba en lo técnico ni lo táctico sino en esos dos aspectos. Y el año pasado contra Estudiantes vimos que estábamos más niveladas aún. Entonces creo que estamos bien para empezar en AFA y por suerte tenemos muchas y buenas jugadoras para seguir en Rosarina. Esto será un crecimiento para todas, lo venimos hablando hace cuatro años", dijo la "Zurda" Gómez.

La entrenadora aún no dará los nombres de las jugadoras que comenzarán a patear en AFA. Sí caen de maduro los nombres de Correa y Gómez.

"Esperamos que hagan un buen Panamericano y vuelvan enteritas para empezar a jugar el torneo", dijo la técnica.

El campeonato de AFA cuenta con 16 equipos en la A (el campeón actual es UAI Urquiza y subcampeón, Boca) y 22, entre ellos Argentino que terminó en el lugar 17º, en la B (el campeón actual Independiente y sub, Lanús).

AFA aportará 24 millones de pesos por año a repartir entre todos en partes iguales (unos 125 mil pesos mensuales por equipo).

Las primeras en firmar contratos profesionales en la A fueron las de San Lorenzo, y las siguieron las de UAI Urquiza y River. Ahora, se sumará Rosario Central.

Se leyó como "injusticia"

Tras confirmarse la noticia de que AFA incluirá a Central en Primera A, surgieron críticas. "¿Te imaginás que un club se afilie a AFA y el equipo masculino arranque directamente en la A?", disparó desde su Twitter nada menos que la jugadora de San Lorenzo, Macarena Sánchez, quien agilizó el proceso de profesionalización cuando fue dada de baja de UAI Urquiza. Y no fue la única voz que se oyó y se leyó. "Es injusto, hay que sumar pero comenzar como todos, por la C y la B. Y no lo digo por las chicas de Central que tienen un nivel deportivo muy bueno. Hay equipos grandes de la B, no es nuestro caso, que no subieron porque no les alcanzó el puntaje y la reman mucho", dijo Liliana Bazán, delegada en AFA de Argentino, que ingresó al torneo el año pasado desde el ascenso.

El periodista Carlos Durhand, dice que esta situación "injusta" se repite luego de 80 años y prácticamente le responde a Sánchez. Tanto Central como Newell’s ingresaron en AFA en 1939, como invitados, directo a la A. Distinto fue el caso de Argentino, Central Córdoba y Tiro, que entre 1943 y 44 lo hicieron desde la segunda. Y más cerca, en futsal, Newell’s (subcampeón nacional 2017) empezó a jugar en AFA el año pasado desde la Primera D, salió campeón de punta a punta y ahora la pelea en la C: está segundo en la tabla. Tal vez, podría haber sido éste el camino de Central, para despejar todo tipo de suspicacias e injusticias.