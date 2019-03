El plantel reclama sueldos atrasados

Complicados. Los jugadores charrúas decidieron que pararán si no les pagan.

"La situación no da para más. Nos deben dos meses y medio de sueldos y no tenemos noticias de los dirigentes. Hay jugadores que no tienen dinero para ir a los entrenamientos y día tras día todo se complica", fueron las palabras que brindó una alta fuente del entorno de Córdoba con respecto a la situación que atraviesa el plantel por los sueldos atrasados.

A pesar de todos los contratiempos, los charrúas se preparan para visitar mañana, a las 12, a Berazategui, por la 30ª fecha de la Primera C.

La crisis del país también llegó al club de barrio Tablada y, según confiaron allegados al plantel, la situación es cada vez más complicada y todavía no tienen respuestas de parte de la dirigencia de la institución.

"En la semana teníamos que ir a entrenar en un complejo de Funes, pero decidimos con todo el plantel seguir trabajando en el Gabino Sosa. No pedimos nada raro, sólo queremos que nos paguen algo de lo que nos deben".

Con respecto al choque que mañana afrontará ante Berazategui, el plantel se presentará a jugar. "Viajaremos bien temprano para cumplir con una nueva fecha del campeonato. Ya les avisamos a los directivos que si después de este encuentro no hay novedades sobre los pagos de los sueldos el plantel va a realizar una medida de fuerza a partir del domingo". Cabe recordar que el charrúa volverá a jugar el próximo jueves ante Villa San Carlos por la 31ª fecha.

En cuanto al equipo, el entrenador Daniel Teglia repetiría el mismo once que derrotó a Victoriano Arenas por 3 a 2 para afrontar el difícil compromiso ante el naranja.