El plan Heinze lleva 60 días

Newell's no se rinde en pos de sumar a Heinze. Aunque la situación es compleja. En el Parque hay una pequeña luz de esperanza de que finalmente el Gringo decida escuchar el ofrecimiento formal de Newell's para contratarlo, pero aún el DT no entregó ningún indicio concreto de lo que realizará con su futuro profesional. Está claro que la dirigencia lo espera hasta último momento porque sabe que es el candidato que si hay una encuesta gana casi por unanimidad en primera vuelta, sin necesidad de ir a ballottage con los otros postulantes al banco de suplentes. Pero también ya pasó mucha agua bajo el puente desde aquel 24 de marzo, cuando los rojinegros fueron eliminados de la Copa Argentina por el modesto Villa Mitre de Bahía Blanca, el partido se suspendió por incidentes generados por la parcialidad leprosa y Héctor Bidoglio presentó la renuncia, a pesar de que luego siguió en el cargo hasta completar los compromisos del club en el semestre. Desde esa jornada ya pasaron exactamente 60 días, en los que la dirigencia comenzó a buscar al nuevo entrenador. Y aún no hubo novedades. Frank Darío Kudelka, Eduardo Domínguez y algún tapado están en la segunda hoja de las opciones a las que en breve se echaría mano, ya que en la primera página sigue estando Heinze. La decisión final no pasará de esta semana. El desenlace es inminente.