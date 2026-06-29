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El otro Mundial: el imperio de las máquinas y la vida cotidiana sin contacto personal

En Estados Unidos la tecnología atraviesa lo cotidiano: autodespacho de combustible, robotaxis sin choferes y cajeros desde el auto. El entorno del Mundial

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

29 de junio 2026 · 15:23hs
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Modernas autopistas de varios carriles y tránsito constante atraviesan las ciudades de Estados Unidos. 

Modernas autopistas de varios carriles y tránsito constante atraviesan las ciudades de Estados Unidos. 

La disputa del Mundial de fútbol no son sólo los goles de Lionel Messi, las victorias argentinas y la pasión de los hinchas, también hay una sociedad local para conocer y que muchas veces sorprende por sus costumbres y el desarrollo tecnológico. Este es el caso de Estados Unidos, donde desde hace un par de semanas están viajando por sus ciudades los enviados de La Capital. Una curiosidad sobresale del resto y es la automatización de la sociedad, donde se puede hacer casi de todo sin tener el mínimo contacto personal. Por ello vale la penar repasar diez imágenes que definen esta forma de vida que llegó para quedarse en la cuna del capitalismo.

Imagen I. El conductor de un vehículo moderno, como son la gran mayoría en Estados Unidos, ingresa al playón de la estación del servicio. Allí están solamente los surtidores esperando pacientes que alguien los active. El chofer se baja del auto, ingresa su tarjeta de crédito en el sitio indicado, se despacha el combustible que necesita, coloca la manguera nuevamente en el lugar que corresponde, imprime el ticket y se restira con el tanque lleno, sin haber cruzado ni una palabra con nadie.

Imagen II. A lo lejos se divisa como una mini estación de peajes dentro de un predio de un centro comercial. Algunos conductores detienen sus autos junto a esas cabinas y tras unos minutos salen del sitio para seguir con su rutina. ¿Para qué hacen esa escala sin bajarse del auto y con el motor en marcha? Es que así funcionan algunos cajeros automáticos para retirar dinero en el país norteamericano. Desde la butaca del vehículo, como si pedirían una hamburguesa en un sitio de comidas rápidas, el menú son los billetes verdes que necesitan. Ni siquiera deben ingresar a un cajero automático de un banco.

Los hinchas argentinos mirando un partido del Mundial en un parque en Dallas.

Los hinchas argentinos mirando un partido del Mundial en un parque en Dallas.

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Compras sin ningún contacto

Imagen III. Los supermercados son enormes centros comerciales donde se ofrecen desde pollo cocinado en bolsa listo para comer, pasando por televisores gigantes envueltos en cajas de cartón, tachos de pintura enormes, comidas envasadas de todo tipo, hasta el producto más raro que busque el consumidor, ahí lo encuentra. Cada persona se mueve con su chango inmenso, hacen una fila que avanza rápido y cuando llegan al sitio de pago no hay nadie que les cobre. Pasan los productos por el sensor, pesan los alimentos y pagan con las correspondientes tarjetas. Una máquina ayuda a embolsar las compras de manera automática. Y el consumidor sale de la multitud sin haber hablado con nadie durante la hora que permaneció en el mega supermercado.

Imagen IV. Para estacionar en la calle hay sitios habilitados que cuentan con un poste específico para cada auto y de esta manera queda claro cuantos vehículos pueden aparcar por cuadra. También funcionan de manera automática, donde el dinero en efectivo no sirve y todo requiere de una interacción con la tecnología. Al igual que los parkings, donde para entrar y salir todo está mecanizado.

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El taxi sin chofer recorre las calles del centro de Dallas.

El taxi sin chofer recorre las calles del centro de Dallas.

Los taxis sin nadie al volante

Imagen V. Hay autos de colores blancos que transitan las ciudades de manera regular y tienen la particularidad de ser parte de una cadena de robotaxis, que son conducidos de manera remota, por satélite, donde nadie está sentado al volante. Perece mentira, pero no lo es. En Estados Unidos hay autos sin choferes que surcan las calles de las ciudades en una postal que perece increíble y sacada de una película de ciencia ficción. Estos vehículos eléctricos utilizan navegación por satélite (GPS), mapas de alta definición y múltiples sensores para conducirse solos de forma ciento por ciento autónoma.

Imagen VI. Las cadenas de alquileres, que también existen y funcionan en Argentina, en Estados Unidos son moneda corriente y permiten rentar un inmueble, ingresar y salir del mismo mediante cerraduras electrónicas con un código de seguridad, moverse como en la propia casa y luego retirarse cuando se cumple el plazo, sin haber cruzado ni una palabra, ni una mirada, con ningún responsable del lugar. Un recurso que se está haciendo cada vez más habitual también en Argentina, pero que no deja de sorprender la modalidad totalmente impersonal de alquilar una casa a personas que viajan miles de kilómetros hasta que el GPS avisa que han llegado a destino.

Imagen VII. En el marco del Mundial los enviados de La Capital recorren ciudades y carreteras en el interior de Estados Unidos, pero llama la atención las casi nulas motos y que circulan por las rutas, las autopistas y en el mismo centro de las urbes. Son escasas y sólo hay algunas de alta cilindrada que aceleran de vez en cuando. Sí, son un boom los monopatines eléctricos que están disponibles para alquilar en casi en todas las esquinas y son muy utilizados.

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Volver al futuro. Las calles de Dallas por momentos transportan a una película futurista.

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Las veredas desiertas de vecinos

Imagen VIII. En el interior de Estados Unidos, tales los casos de Kansas City o Dallas, los habitantes, al menos en el verano, casi que se puede decir que viven dentro de sus casas, en el interior de los centros comerciales o al volante de sus autos mientras manejan varias horas para ir y venir del trabajo. No se los ve en las veredas de sus casas, charlando con los vecinos o a los más chicos jugando con amigos en las equinas. Tal vez sí ocurra en otras ciudades, pero llama muchísimo la atención ver las calles de los barrios llenas de autos frente a los garajes, pero casi sin gente moviéndose en la vereda de a pie.

Imagen IX. Los semáforos tienen distintas alternativas y algunas luces que dan prioridad de paso a criterio del conductor. Hay veces que el vehículo está habilitado a girar porque tiene una luz amarilla intermitente, pero debe esperar que nadie venga por el carril de enfrente para hacer la maniobra. Y cuando el cartel de stop está en una equina todos pisan el freno a fondo, hasta reiniciar la marcha si el camino está despejado. Hay tantos vehículos circulando que de no respetar las normas de tránsito colapsaría todo el sistema de movilidad.

Imagen X. En los barrios, al menos de Dallas y Kansas City donde por ahora jugó la selección argentina, cada hogar tiene su propio contenedor de residuos instalado en el frente y una vez a la semana deben acercarlo hasta el cordón de la calle para que el camión recolector lo vacié. Una vez que ocurre esto, el vecino otra vez lo acomoda frente a su domicilio hasta la semana entrante. Es otro hábito que funciona de manera automática. Como casi todo en esta parte del mundo.

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