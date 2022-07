El histórico Paolo Quinteros, jugador libre por primera vez

Quinteros, de 43 años, manifestó su deseo de mantenerse en la élite del básquetbol nacional, en la que se consagró campeón en tres ocasiones con Estudiantes de Olavarría, Boca y Regatas.

“Le delegué todo a mi agente y que él se encargue, porque la verdad que es una situación rara para mí”, sostuvo sobre sus ofertas para la temporada que comenzará el 5 de octubre.

“Quiero buscar un lugar donde me pueda sentir cómodo, sepa que voy a ser útil al equipo, que no solo me van a llevar por el apellido. No quiero jugar por mi apellido, sino que quiero ser útil, sino me quedo en mi casa”, reconoció.

El escolta es uno de los históricos de la competición y en su trayectoria cosechó tres veces la Copa Argentina, una Copa de Campeones, dos torneos Top 4 y un Súper 8. Además, a nivel internacional se llevó en dos ocasiones la Liga Sudamericana de Clubes.

“Soy consciente que voy a aportar mi experiencia y los minutos que pueda jugar. No es como antes que me bancaba 35 o 40 minutos todos los partidos. Trataré de buscar un equipo competitivo y que pueda disfrutar, sobre todo, porque eso es lo que estoy buscando”, apuntó Quinteros en nota con el sitio web Básquet Plus.

Por último, criticó el formato de la Liga Nacional, que cambió hace varias temporadas: “No me gusta. Nunca me gustó, pero hay que adaptarse. Es nuestro trabajo y tenemos que adaptarnos. Obviamente que a los más grandes nos complica. No es que viajamos en avión y en primera clase, nos subimos a un micro y viajamos 18 o 20 horas por viaje, y eso desgasta”.