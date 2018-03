"Rosario siempre estuvo cerca". ¿Qué otra frase puede sonar mejor en una jornada en Buenos Aires en la que la Cuna de la Bandera presenta "al mundo" su cultura, turismo y deporte? Ninguna otra. Por eso no había chances de que anoche el propio Fito Páez no cerrara la presentación que se llevó a cabo en el Hotel Anselmo del tradicional barrio de San Telmo, en Capital Federal, con esa canción que inmortalizó. Una noche en la que la agenda deportiva de Rosario para 2018 y 2019 fue el gran eje en cuestión, apoyada por dirigentes de asociaciones, federaciones y deportistas olímpicos, entre ellas las dos medallistas de oro rosarinas en Río de Janeiro 2016: Yanina Martínez (atletismo paralímpico) y Cecilia Carranza Saroli (vela). Y los Juegos Suramericanos de Playa 2019 como el gran objetivo. El punto más alto de una serie intensa de eventos internacionales para los próximos dos años.

La tarde-noche en San Telmo tuvo de todo. Pero más que nada fue una invitación a empaparse de la ciudad. "Rosarinizagasate", fue el lema de los obsequios alusivos. Y todo, todo, giró en torno a esas características innegables de Rosario. La intendenta Mónica Fein, orgullosa, dijo al subir al escenario: "Rosario viene a presentar su cronograma y lo hace con lo mejor que tiene, sus talentos. Hace muchos años venimos trabajando con muchos de los que estamos aquí, desarrollando políticas públicas para que la cultura y el deporte se conviertan en pilares de la ciudad (...) Estoy enamorada de la relación de la ciudad con el río. No son casuales los talentos culturales y deportivos. Les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado y permitido mostrarles lo hermosa que es Rosario".

El deporte, específicamente, estuvo muy bien representado. Y la gran solicitada de la noche fue Cecilia Carranza, quien llegó sobre la hora tras entrenar pero enseguida se prestó para las notas: "A mí particularmente me interesa un montón que Rosario se siga relacionando con el deporte, tenemos grandes deportistas en la ciudad, pero no sólo eso, sino que para mí Rosario en general se relaciona de una manera muy linda con el deporte y cada vez que voy me sigo sorprendiendo con la cantidad de gente que le gusta estar al aire libre y disfrutar de nuestra ciudad y de ese espacio que siento tan mío como es el río. Entonces que en la agenda cultural de Rosario haya eventos deportivos para mí está buenísimo".

Sobre los Juegos Suramericanos, dijo especialmente la campeona olímpica junto a Santiago Lange: "Puede ser superinteresante, obviamente la ciudad tiene que tener una estrategia para sacarle el jugo y que dejen un legado. Si ese trabajo se hace bien, para la ciudad va a ser importante, desde mi lugar me encantaría involucrarme para aportar mi granito de arena como hoy lo estoy haciendo con Buenos Aires 2018 (Juegos Olímpicos de la Juventud), superfeliz de haber sido elegida como Athlete Gold Model para dejarles algo de mi experiencia a los chicos y en ese sentido también me gustaría hacer algo para la ciudad, que se empape de los valores olímpicos, que son tan lindos".

Sofía Sánchez, olímpica en Londres 2012 y Río 2016 junto a su hermana Etel, quienes hicieron historia en el nado sincronizado, destacó: "Desde que tengo uso de razón, Rosario apoyó mucho al deporte, siempre digo lo mismo, que cuando no éramos nadie la ciudad siempre estuvo y la verdad es que habiendo ya dejado el nado, que nos sigan llamando y que sea importante que estemos acá para mí es un halago. Sería bueno poder brindar información u opiniones que puedan servir para esto".

A su lado, la ex Leona, medallista en Londres 2012, Laura Del Colle se emocionó al hablar de uno de los deportes que estarán en esos Suramericanos, similar al suyo, y que promueve desde hace ya un tiempo: "Va a ser muy importante porque va a ser la primera vez que el beach hockey participe de una competencia internacional, así que tanto la FIH, como la Panamericana, la CAH y la AHL van a estar organizándolos". Al respecto de lo que dejarán, remarcó: "Queda la infraestructura, que está bárbara para que luego el deporte se siga promocionando". En sintonía, Johana Palacios, la pesista también olímpica en Río, dijo: "Estos Juegos son buenísimos para que el deporte crezca en la ciudad y en el país".

Martín Arroyo, entrenador de Yanina Martínez, medalla de oro paralímpica en Brasil, con la propia Yani a su lado (siempre sonriendo, una marca registrada), remarcó: "Para nosotros era sumamente importante estar acá, que deportistas olímpicos y paralímpicos se junten y representen a Rosario, ya sea a nivel de política deportiva o lo que sea, nos pone muy felices". Sobre lo que se viene, soltó: "Estos eventos le dan un gran prestigio a la ciudad, Rosario es una cuna deportiva y merece esta participación, por lo grande e importante que es".

Eduardo Schwank, ex tenista, olímpico en Londres y marca registrada en el equipo argentino de Copa Davis, contó que conoció el beach tenis en un paso por Roland Garros y que ahora, ya más tranquilo y retirado del circuito ATP, se puede dar el lujo de intentar hacer que crezca: "Vamos por la tercera experiencia en Rosario próximamente. En Argentina es una disciplina nueva pero se va conociendo y está muy buena. Hacer una presentación acá era importante, mucho que lo que pasa en el deporte se maneja desde acá". El beach tenis estará en los Suramericanos, ya es un hecho.

El secretario de Deportes de la ciudad, Adrian Ghiglione, cerró la idea madre con esto: "Lo fácil de traer a Rosario eventos internacionales es por el gran desarrollo que hoy tiene en el deporte, si tenemos estos deportistas es porque también tenemos grandes entrenadores. El deporte es un eje transversal de la sociedad, es inclusión, es educación, es turismo, es trabajo y más que un gasto pasó a ser una inversión".

Alguna vez Rosario soñó con ser sede de los Juegos Panamericanos. ¿Aún los quiere?". "Nos dimos cuenta de que el camino era este, empezar por Juegos más chicos, el de playa que es de 14 disciplinas y 14 países, ganamos la postulación para los Suramericanos de la Juventud de 2021, que son 30 deportes y 14 países y el sueño es a partir de ahí postularnos a los Panamericanos pero con una experiencia encima", cerró Ghiglione.

Rosario se mudó por un rato a Buenos Aires. Le vino a "mostrar" al país de qué va la Cuna de la Bandera. Presentó una agenda nutrida en una noche amena y de camaradería. Cantó con Fito, se emocionó con Juan Carlos Baglietto. Puso todas sus cartas sobre la mesa. Y remarcó lo que todos saben, que "siempre estuvo cerca" y que tiene motivos para que la visiten. Siempre.

30 torneos de primer nivel en agenda

Entre marzo de 2018 y junio de 2019 Rosario tiene "agendados" unos 30 certámenes de primer nivel, pero se destacan, entre todos ellos los Juegos Argentinos de Playa, a fin de año, y los Juegos Suramericanos de Playa 2019, en marzo. En el medio habrá mundiales juveniles de básquet y rugby y propuestas en múltiples disciplinas. Para todos los gustos. "Estoy contento por la invitación, no me lo quería perder, es un evento importante para la ciudad y también lo era que cada uno de nosotros aporte su granito de arena para que la ciudad siga creciendo, que es lo que queremos. Lo lindo del deporte es lo que te deja, como las amistades, y creo que hay que aprovechar todo esto", dijo Mauricio Sperduti.