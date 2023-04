El déficit del empate en el clásico fue todo de Newell's

Un clásico que rápidamente pasará para el olvido, de eso no hay dudas. Y en eso, son responsables los dos, por supuesto. Pero en el contexto del 0 a 0 en el Coloso del Parque, la deuda continúa en el parque Independencia. Newell's no pudo volver a ganar de local, como desde el 2008, y eso es un debe histórico. Y el equipo de Gabriel Heinze nunca tuvo el plus para hacer suyo un partido que lo sufrió, pese a que del otro lado no lo exigieron tanto. El empate no permite definiciones categóricas, pero la sensación de que debió hacer más, de que no tuvo con qué, de que nunca pudo llevarse por delante al rival, fue toda rojinegra.