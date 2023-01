El Dakar puso primera con una gran performance argentina

Orlando Terranova, el argentino que más Dakar disputó, entró al top five en la primera etapa.

En Motos, el salteño Benavides inició el Dakar con todo, finalizando con su KTM a 19 segundos del estadounidense Ricky Brabec. La noticia de la jornada fue el abandono del campeón, el inglés Sam Sunderland, por una caída con su Gas Gas que lo terminó derivando al hospital.

Mientras que en quads, fue una lucha sin cuartel entre el campeón vigente Alexandre Giroud y el campeón 2021, Mariano Andujar, mientras que otro argentino, el escolta 2021 Francisco Moreno, quedó 4°.

En esta categoría, y en su segundo Dakar, Fantoni exploró por primera vez los caminos saudíes finalizando 17°, a poco más de 5 horas de Giroud.

"Fue un especial dividido en dos mitades. El primero fue todo roca y piedras. Increíble la cantidad que había. Tuve que ir con el cuatri a 2 kilómetros por hora para no romperlo", explicó a Ovación ya entrada la noche, después de hacer un enlace por autopista de 200 kilómetros también difiicl, porque tenía las antiparras de sol y no veía nada.

"Y el segundo tramo fueron de dunas con arenas muy blandas. Dos veces me quedé enterrado por no acelerar suficiente. Ahí sí tuve que ir rápido sino te quedabas", contó. "La verdad que me sorprendió todo, los paisajes por momentos eran los de Catamarca o La Rioja al principio, y los picos de las dunas eran muy en punta, nunca vi algo así".

Fantoni relató además que "debo hacerle ajustes al cuatri porque no lo conocía y debo adaptarlo", así que el team Drag'on francés tenía gran trabajo. "Ya pasé el primer día, estoy feliz", cerró.