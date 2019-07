El charrúa a la gran final

Central Córdoba pisó fuerte en suelo rafaelino y está en la final. El gol de Lucas Lazo desde los doce pasos le permitió al charrúa vencer a Ben Hur y así se transformó en el primer finalista de la cuarta edición de la Copa Santa Fe. El equipo de Eduardo Bustos Montoya se destacó en las dos semifinales (en la ida ganó también 1-0), fue letal y así se quedó con la clasificación. Ahora espera al ganador entre Sportivo Las Parejas y Colón (ver aparte).

Desde movida el charrúa tomó la iniciativa y le copó la parada a la BH. Ese envión desde el vestuario de la visita sorprendió al local y a los 7’ Sgotti mandó un centro de la izquierda y Yassogna se la cedió de cabeza a Lazo, quien desde afuera del área sacó un tremendo zapatazo que hizo exigir al guardavalla rafaelino.

Con el correr de los minutos el anfitrión pudo salir del asedio charrúa. A los 12’ , Ochoa quedó solo ante Giroldi y sacó un remate esquinado que Casini _en la línea_ la mandó al córner. De ahí en más el partido se hizo de ida y vuelta, pero no se crearon situaciones de peligro.

A partir de los 25’ el visitante volvió a tomar el control del trámite con el buen trabajo de sus mediocampistas. A los 28’, Trejo subió por el carril izquierdo, habilitó a Bracco y ex canalla sacó un potente remate para que otra vez Astrada se luciera. En la contra, a los 30’, Ochoa exigió a Giroldi con un tiro libre.

Cuando todo era del equipo de Tablada apareció la gran jugada “Maradoniana” de Ferrari. El funense eludió a cuatro jugadores hasta que Ybáñez lo derribó dentro del área y el juez Carlos Córdoba sancionó penal. Lazo, con un disparo a la izquierda del uno, lo canjeó por gol. Con una buena labor en todas sus líneas, el charrúa se fue al descanso con un triunfo parcial que lo estaba dejando muy cerca de abrochar la clasificación a la final.

El complemento comenzó con todo. A los 46’ Ochoa, entrando por derecha, fusiló a Giroldi, pero el golero reaccionó justo y evitó la caída de su arco. Un minuto después Ferrari quedó habilitado dentro del área y sacó un remate cruzado que Astrada controló.

Los minutos pasaron, Córdoba manejó el trámite y a los 63’ llegó un penal muy discutido por una supuesta falta de Giroldi a Ynfante. Pero Ochoa no aprovechó el regalo del referí. A partir de esa jugada, el charrúa comenzó a inclinar la cancha a su favor y contó con tres oportunidades para sentenciar el juego.

En los minutos finales la visita no tuvo sobresaltos. Jugó tranquilo en todas las líneas y esperó el pitazo del árbitro.

Ganó Córdoba en Rafaela porque hizo mejor las cosas y de esta manera se transformó en el primer finalista de la cuarta edición de la Copa Santa Fe. Y Tablada festeja.

“Quiero el título y hacer historia en el club”

En la inmensa alegría que reinaba en el vestuario visitante por la clasificación a la final del certamen santafesino, el técnico charrúa Eduardo Bustos Montoya no podía disimular toda su emoción. Y lo primero que rescató ante Ovación fue que “hicimos un gran partido desde el inicio. Salimos decidido a ganar desde el primer minuto y casi nos ponemos al frente marcador. Hasta que llegó el gol de Lucas (Trejo) y todo se nos hizo mucho más fácil. En el complemento cuidamos el balón y tuvimos varias ocasiones para anotar. Y por suerte el resultado final quedó a nuestro favor”. El charrúa dio otro gran paso en esta competencia y ahora está ante una posibilidad de escribir un capítulo importante en el libro de este torneo. “Ahora vamos por la Copa Santa Fe para quedar en la historia del club. Todavía no está la fecha, pero lo único que quiero es ganarla sí o sí”. Con respecto a lo que se viene, añadió: “Desde mañana (por hoy) nos meteremos de lleno en el debut del torneo de la Primera C, donde comenzaremos jugando de visitante ante un duro rival”, sostuvo el Tati, que hará su presentación el domingo, en Ezeiza, ante Sportivo Italiano.