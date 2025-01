El Central de Ariel Holan: pragmático cien por cien y dejando de lado dogmas

Es la primera referencia, por supuesto, y en fútbol no hay nada dicho. Pero Central sorprendió por varias cosas. Porque no se apegó nunca a esa salida que parecía ser innegociable para Holan, usando sin pruritos a Broun para ponerla en campo contrario, y porque mostró un despliegue físico que no se vio en un 2024 que empezó con la carga de un descanso nulo tras la fiesta del final de 2023 y no pudo recuperarse jamás.