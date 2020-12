Y luego el equipo albiceleste estuvo muy cerca de alcanzar la gloria y cayó en tiempo suplementario por la mínima diferencia ante Alemania, en el Maracaná de Río de Janeiro. Fue medalla de plata.

De esa etapa en la selección Maxi Rodríguez atesora el mejor concepto del respetado DT, que al frente de Estudiantes ganó la Copa Libertadores 2009 y que casi supera al Barcelona de Lionel Messi y Pep Guardiola en la final del Mundial de Clubes.

También hay otro integrante del actual plantel leproso que jugó en el ciclo de Sabella en la selección argentina: Ignacio Scocco. Nacho anotó tres goles (dos en el partido y otro en la definición por penales) en el Superclásico de las Américas, el 21 de noviembre de 2012, jugado en la Bombonera, cuando Argentina superó 2 a 1 Brasil y luego cayó 4 a 3 desde los doce pasos. En la ida había ganado el scratch 2 a 1 en Brasil.

Nacho no podrá jugar hasta la próxima temporada porque se repone de una fractura de clavícula izquierda. No estará en el césped. Pero igual participó de la gestión de Sabella en una noche inolvidable en la que le anotó tres goles nada menos que a Brasil en la Bombonera.

También el actual volante leproso Pablo Pérez estuvo en el radar de Sabella en su período al frente de la selección albiceleste, aunque al igual que Nacho luego no participaron del Mundial de Brasil 2014.

Por ello el Coloso, a pesar de que se juega a puertas cerradas por la pandemia, será muy respetuoso de lo que significará el primer partido de Estudiantes tras el fallecimiento de Sabella.

Con este plus, que será emotivo en la previa, Newell’s luego dará inicio a la fase complementación frente a Estudiantes, en un cotejo en el que buscará comenzar con el pie derecho su objetivo de adueñarse de la zona B, que además comparte con Central Córdoba de Santiago del Estero, Godoy Cruz, Racing y Vélez.

Panchito González y Sforza, de selección

Los juveniles leprosos Francisco “Panchito” González y Juan Sebastián Sforza fueron citados para entrenar con la selección argentina Sub 20 la próxima semana en el predio de la AFA en Ezeiza. Una buena noticia en el Parque en cuanto a la capitalización y promoción de los jugadores de la cantera. En tanto, el plantel de Frank Darío Kudelka sigue ajustando el funcionamiento de cara al partido del sábado, a las 17.10 en el Coloso, ante Estudiantes, por la primera fecha de la fase complementación.

El atacante Panchito González viene ganando terreno en la primera división en base a buenos rendimientos. Mientras que el volante Sforza es una de las grandes apuestas del club a futuro, ya que incluso en su momento entidades importantes del mundo como Barcelona habían posado sus ojos en él. La convocatoria a la selección Sub 20 es una gran noticia para el club del Parque.

Por su parte, Kudelka sigue trabajando en el equipo que recibirá el sábado a Estudiantes. Todo indicaría que no habría demasiadas modificaciones respecto de los once que vienen de vencer a Lanús por 3 a 1 (dos de Palacios y Formica) el pasado domingo en el Parque. Tal vez podría reaparecer Angelo Gabrielli tras purgar una sanción. En consecuencia, los once rojinegros podrían ser: Ramiro Macagno; Gabrielli o Facundo Nadalín, Manuel Guanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Pablo Pérez; Sebastián Palacios, Maxi Rodríguez y Panchito González.