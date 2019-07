El canalla le puso los puntos al Decano en su casa

No hay nada más esperanzador que arrancar la campaña izando la bandera del triunfo. Sobre todo cuando los promedios aprietan. La puesta en escena de Central no fue una dulce tentación. Tuvo pocas luces en esta fervorosa Tucumán ante un Atlético que mostró resistencia, pero terminó claudicando ante la eficacia auriazul. Los de Arroyito dejaron el estadio Monumental con el pecho inflado desde lo numérico, aunque con la mente pensativa para encarar lo que vendrá con otro aplomo. Sin embargo, ganó 2 a 1 y es lo que cuenta cuando se vive con la calculadora en la mano.

Hizo pata ancha en un rodeo que históricamente le fue esquivo por naturaleza. El canalla tuvo un debut a todo ritmo ante un Decano que llegó a esta velada emparchado en todos los frentes porque se está rearmando tras varias bajas.

El partido en sí fue malo. Claro que tuvo sus instantes de una intensidad mortal. Las propuestas que pregonan ambos equipos convergen en cuanto a la verticalidad y aceleración constantes. En ese punto son idénticos, pese a que el local se caracteriza por ser más ordenado desde que está bajo el mando de Zielinski.

Desde lo futbolístico hay que resaltar que la pelota no llegó nunca limpia a los pies de Lovera, quien en teoría tiene asignado el rol de enganche en esta versión. Eso atentó y condicionó en gran parte toda aspiración auriazul por acaparar la máxima atención en el rubro protagonista. A eso hay que sumarle que le costó acomodarse. Sobre todo hacer pie desde el vamos ante la intensidad de los anfitriones. No obstante, mostró un poco las uñas con dos acciones. La primera mediante un córner de Gil (13') que casi termina en gol olímpico de no ser que la pelota se fue caminando por el horizontal. Y la otra vía Riaño, quien durmió a sus marcadores y exigió a un atento Lucchetti, a los 23 minutos.

La respuesta de Atlético no tardó en llegar porque puso en aprietos en dos acciones a Ledesma. Ambas por el ex canalla José Luis Fernández (25'). Pero en la jugada siguiente llegó un bombazo lanzado desde tres cuartos de cancha por Ciro Rius. Y terminó siendo un golazo que hizo estremecer a todo Arroyito. Un festejo tan celebrado como impensado por la manera en que estaba parado el conjunto canalla.

La parte final fue un calco del primer acto. Se prestaron un poco la pelota. La intensidad, en pasajes claro está, volvió a ser el común denominador. En medio de la intrascendencia el local llegó al empate a los 9 minutos por un gol en contra de Nahuel Molina ante un remate de Carrera que dejó atónito al canalla.

Parecía que todo terminaría empardado. Sobre todo por lo que hacían los dos. Eran similares hasta cuando defendían o atacaban mal. Sin embargo, en una ráfaga de lucidez de Gil llegó el bálsamo de tranquilidad. El Colorado sacó un sablazo tremendo a los 66' y terminó decretando el histórico triunfo en esta compleja cancha, por más que luego hubo que jugar y hasta que esperar que se hiciera de nuevo la luz por el calentamiento de los generadores eléctricos. Así, la vuelta a casa del canalla fue a toda alegría. Un vuelo a puro placer. No era para menos. Central se impuso en el debut con todo lo que eso representa porque necesitaba hacerlo. Sobre todo para nutrir el bajo promedio. Aunque esta dosis triunfal no debe desviar que aún tiene mucho por mejorar.