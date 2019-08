El Belgrano de Berti ganó al fin ante Barracas Central

Después de empatar sobre la hora en el estreno en casa ante San Martín de San Juan y de perder en Carlos Casares ante Agropecuario, Belgrano (4) precisaba ganar en Alberdi y lo hizo 1-0 ante Barracas Central (4), por la 3ª fecha de la Zona 1, que hoy no tendrá encuentros. Fue el único partido ayer de la jornada de la Primera Nacional.

Después de un duro trámite, el equipo de Alfredo Berti llegó al gol a través de Cristian Techera (82'). En el pirata fue titular el ex Central Martín Rivero. Y en el banco de Barracas estuvieron los hijos del presidente de la AFA, Chiqui Tapia. Iván ingresó por el ex canalla Franco Niell y no entró Matías.

Hoy empieza la 3ª fecha de la Zona 2, aunque no jugarán los líderes Quilmes (6) y Deportivo Riestra (6), que recién lo harán mañana. Se destaca el duelo entre Sarmiento (4), que perdió varias ocasiones de ascenso y marcha segundo, recibiendo a San Martín de Tucumán (3), que jugó un sólo partido, ya que no pudo viajar en la 1ª fecha ante Almagro. El televisado será el Tigre de Pipo Gorosito (3) ante All Boys (1), a las 13.05 por TyC.