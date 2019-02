El ascenso también juega el partido

Unidos. Los entrenadores Vaquero, Trebino y Teglia se juntaron para hablar del Newell's-Central del domingo.

El fútbol de ascenso también es protagonista en el clásico entre Newell's y Rosario Central. Por la importancia del choque del domingo, Ovación juntó a los entrenadores Daniel Teglia (Central Córdoba), Marcelo Vaquero (Argentino) y Villi Trebino (Coronel Aguirre), referentes de los equipos que participan en la Primera C, D y Regional Amateur y forman parte de la historia del fútbol de la ciudad. Los protagonistas llegaron a la hora pautada, entre saludos y abrazos revivieron los partidos que diputaron.

"Es muy bueno reencontrarnos con los colegas que están dirigiendo y doble la satisfacción de poder hablar del clásico más importante del país, sin desmerecer al Boca-River", tiró el experimentado Villi Trebino, actual entrenador de Coronel Aguirre, equipo que participa en el torneo Regional Amateur, en el que marcha puntero en la zona 4 junto a Sportivo Rivadavia, disputadas dos jornadas.

El DT Marcelo Vaquero también se refirió a la convocatoria. "Ser el técnico de Argentino es un privilegio y más cuando te convocan para referirse al clásico de la ciudad. Y doble es la alegría si sos hincha de un club. En mi caso me identifico con Newell's", sostuvo el entrenador de los salaítos, que están peleando arriba en el torneo de Primera D.

Y para Daniel Teglia, actual entrenador de Central Córdoba, "convocar a los entrenadores del ascenso para dar nuestra opinión sobre el clásico entre Newell's y Central es muy importante. Es bueno para los clubes que estamos representando. La idea fue muy buena y la disfruté mucho con mis colegas".

A la hora de hacer un repaso en la historia, Trebino tomó la posta. "Ser parte de la historia de los clásicos no tiene precio. Todavía tengo en mi retina el encuentro disputado ante Central en el año 81, que finalizó 1-1. En aquel partido jugué con Gerardo Martino, Santiago Santamaría y grandes jugadores . El equipo rival llegaba de ser campeón del Nacional 80 con Víctor Marchetti, Carnevali y un equipo de grandes figuras. Formar parte de aquel plantel rojinegro fue lo más lindo que me pasó como jugador", enfatizó Villi.

El entrenador de Argentino, identificado con los colores rojinegros, dijo: "Hice las divisiones inferiores en Newell's y llegué hasta la primera local. Pero jamás dejé de ir a la cancha, soy fiel al equipo y miro todos los partidos".

Y con respecto al choque del domingo, Vaquero se mostró confiado en poder ver un buen juego y con el triunfo del equipo del Parque: "Newell's llega un poquito mejor por lo realizado en los cuatro partidos que dirigió Héctor Bidoglio. Pero los clásicos son partidos aparte y hay que jugarlos con el corazón caliente y la mente bien despierta al máximo".

En tanto, Teglia recordó los primeros partidos en la época de jugador. "Mi debut en los clásicos fue en el 80 y fui parte del equipo que perdió en el Parque Independencia por 1 a 0. Después, en la revancha, los goleamos por 3 a 0. En la carrera como jugador también pude disputar el clásico entre Boca y River. Pero el derby de nuestra ciudad es muy diferente a los demás. Por lo pasional y por cómo se vive antes y después el partido".

Y con respecto al cotejo del domingo dijo: "Confío en el equipo del Patón Bauza por toda la confianza que le transmite a su plantel. Edgardo es un técnico ganador, lo demostró en todos los equipos que dirigió. Ante Newell's sus dirigidos van a salir muy tranquilos en busca de un buen resultado", señaló quien hasta hace algunos años formó parte de las inferiores canallas.

En el cierre de la convocatoria, en la redacción de Ovación, los tres entrenadores rosarinos del fútbol de ascenso dejaron un pedido para todos los hinchas: "Queremos disfrutar de un clásico en paz. Nos merecemos vivir una fiesta que sólo la pueden dar Newell's y Central".

