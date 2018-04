Fue un sufrimiento. La ilusión chocó con la cruda realidad. El sueño de Newell's de competir en una copa internacional se esfumó un rato después de que comenzó el partido del debut en la Copa Sudamericana. No es que sorprenda que un equipo que todavía busca su forma y carga con enormes problemas a cuestas tenga inconvenientes para afrontar semejante desafío. Lo doloroso es que Atlético Paranaense estableció una diferencia tan abrumadora en el juego que la frustración se impone ante cualquier cuota de optimismo para revertir semejante resultado. Salvo que lo de ayer haya sido un espejismo, aunque no lo parece.

Newell's se encontró con la medida exacta de dónde se encuentra parado en este nivel. Frente a un adversario con un juego consolidado, a partir del buen trato de pelota, desplazamientos aceitados, circulación y ataques por los costados, el conjunto rojinegro no tuvo con qué para oponer resistencia.

Son tan reducidas las chances de Newell's de acceder a la segunda ronda como mínimo es el plantel con el que cuenta De Felippe. Razón suficiente para que la ausencia forzosa de Luis Leal por lesión, con lo que representa el portugués en este conjunto sin nombres rutilantes, dejó un vacío enorme que no fue capaz de llenar Daniel Opazo. Ahora, responsabilizar al neuquino, con pocos minutos en primera, sería una injusticia.

Es que con Leal en la cancha, Newell's también genera poco. O nada, como anoche. Si estos futbolistas tienen un andar dubitativo en la Superliga ni qué decir en la Copa Sudamericana. Con un potencial limitado, en todos los aspectos, Ñuls se fue de Curitiba con un resultado menos amplio del que se presumía después del 3 a 0 del primer tiempo. Paranaense aflojó un poco en los últimos 45 y fue un alivio para el equipo del Parque.

La jerarquía no es una cualidad que se compre o se herede. En el fútbol argentino no abunda. Y Newell's no la tiene. Sus jugadores intentan en esta etapa, sin éxito por el momento, llegar a conformar una estructura sólida y eficiente. En el medio de esa búsqueda apareció la Sudamericana y esta copa, o más precisamente Paranaense, le quedó grande.

Les pesó a los juveniles la responsabilidad. Así se los observó penar a Varela, Rivero o Fértoli. Y los experimentados tampoco estuvieron a la altura, ya sea Figueroa, San Román o Evangelista. "Es difícil", reconoció De Felippe sobre las posibilidades de revertir semejante marcador el 10 de mayo en el Coloso. Sabe que no cuenta con un conjunto capacitado para hacerle sombra a Paranaense, por más deseos que anden dando vueltas. La esperanza es lo último que se pierde. En el caso de Newell's es casi lo único que queda en la Copa Sudamericana.