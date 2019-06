Dupla subcampeona de la selección argentina

Uno tiene 21 años, es hincha de Racing, juega de defensor, es capitán y goleador. El otro tiene 24, es Rosario Central y delantero. Fueron dos de los 12 mejores jugadores de futsal del territorio argentino, elegidos entre 300 jóvenes. Son la dupla rosarina (si bien Gastón vive en Arteaga) que integró la selección argentina Síndrome de Down. Representaron por primera vez al país en un Mundial y llegaron a la final. Jugaron contra sus pares brasileños y regresaron con la medalla de plata al cuello. Los subcampeones albicelestes son Gastón Torche y Agustín Tartaglia, orgullo rosarino y nacional.

Anoche Ovación encontró a la dupla entrenado en el club Tiro Suizo. Ya no como seleccionados ilustres, sino como parte de un grupo de 35 jugadores de entre 16 y 50 años que practican cada viernes futsal bajo la dirección de otra dupla técnica: Carlos "Charly" Conforti y Hernán Davanzo, de la Escuela de Deporte Inclusivo Rosario (EDIR). Un grupo que se prepara para el torneo "Vale chumbar" que dará inicio el 13 de julio próximo, en Mendoza y Circunvalación. Serán 19 equipos de la región que competirán con miras al nacional.

El futsal para jugadores con Síndrome de Down es amateur, no depende de AFA sino de la Federación Argentina de Deportes para Discapacitados. Así que la selección tuvo que "hacer horas extras" para juntar fondos y para poder competir por primera vez en un Mundial (el primero había sido en Portugal pero el equipo aún no estaba formado). Si bien AFA los apoyó con indumentaria y pasajes.

La cuestión es que viajaron y se lucieron bajo las órdenes del entrenador Juan Manuel Velardez y su equipo técnico que trabajan como seleccionador desde 2017 ad honorem, bajo el lema: "Nunca perdemos, ganamos y aprendemos".

Gastón terminó el secundario, es buen nadador, jugó futbol con chicos convencionales y trabaja de ayudante de campo en el Club Arteaga, donde una pueblada le dio la bie nvenida tras el Mundial. "Juego con la 10 y muy parecido a Messi", dice agrandado el hincha del capitán de la Academia, Lisandro López. Agustín también terminó el secundario, practicó básquet y canotaje y trabaja en la Mutual Médica de Rosario y admira a Fernando Zampedri y Matías Caruso. Y ya había participado de los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales en Los Angeles (California) en 2015.

Quien crea que la discapacidad intelectual es freno para el deporte de elite, que intente jugar contra estos dos. "Gastón es pura garra, roba y distribuidor, tirador de tiros libres: hizo 7 goles en el Mundial y Agustín es veloz, buen juego en equipo", aseguró Conforti, convencido de sus "joyas" locales.