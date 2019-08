Dos cambios para recibir al Mate

En defensa. Alfredo Trejo vuelve al once.

En defensa. Alfredo Trejo vuelve al once.

Aunque todavía no lo confirmó, el técnico Eduardo Bustos Montoya metería dos modificaciones para recibir a Argentino de Merlo, el domingo a las 15.30 por la 2ª fecha de Primera C. Ingresarían Alfredo Trejo y Lucio Cereseto por Maximiliano Saucedo y Gastón Tedesco. A la vez, el defensor Leandro Esquivel, quien arrastra una contractura, evoluciona en forma favorable y estaría en el once titular.

Después de un arranque negativo por la derrota ante Sportivo Italiano por 1 a 0, la semana charrúa transitó con tranquilidad. Ahora la mente está puesta en lograr la primera victoria en el Gabino Sosa y encaminar al equipo hacia los primeros puestos.

"Hicimos méritos para traernos un punto en el debut, pero eso ya es historia. Ahora debemos enfocarnos en el choque ante Argentino de Merlo para olvidarnos rápidamente y pensar sólo en ganar", señaló con optimismo el Tati Bustos Montoya.

Con respecto al partido del domingo, el técnico modificará el once que perdió ante los azzurros. "Trabajé con Trejo y Cereseto en la formación titular y quedé conforme. El sábado después del trabajo táctico daré a conocer el equipo para enfrentar al Mate", señaló.

La probable formación sería con: Matías Giroldi, Trejo, Juan Casini, Leandro Esquivel y Cristian Sgotti, Lucas Lazo, Lucas Bracco, Bautista Carrera y Federico Ferrari; Cristian Yassogna y Cereseto.