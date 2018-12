La gestión. El ex arquero leproso encara la más importante de las negociaciones desde que llegó a Newell's. Buscan un entrenador que se adapte al plantel disponible.

El director deportivo Sebastián Peratta está llevando adelante su primera gestión importante en el mundo Newell's: la de la contratación del técnico que reemplace al renunciante Omar De Felippe y que tendrá la dura misión de sumar muchos puntos para fortalcerse en un promedio demasiado flaco, sobre todo considerando la próxima temporada. Y en ese sentido, las gestiones en el mercado "real" que empezó cuando finalizó la actividad del semestre hace pocos días apuntan en la dirección de un nombre con más fuerza: Eduardo Domínguez. El ex entrenador de Colón es sin dudas el principal candidato más allá de que no se diga con todas las letras, aunque también hubo y hay otros nombres en danza. No hay plazos concretos porque todo es cambiante, pero la aspiración es que antes de las fiestas puede anunciarse.

"Las negociaciones vienen a un ritmo lógico. Para nosotros el mercado comenzó cuando se fue Omar (De Felippe) pero el real se inició cuando terminó esta parte del campeonato. Recién ahora todos los planteles están en movimiento y Newell's no es la excepción. Pero están todas las líneas tiradas y alguna saldrá bien. Están el nerviosismo y la ansiedad comunes, pero la verdad es que no debemos tomar una decisión apresurada, sino la mejor decisión", sostuvo Peratta en diálogo con Ovación.

¿Antes de fin de año es un buen plazo para anunciar al nuevo técnico?

Aspiramos a que sea antes, quizás la semana que viene. Pero no quiero atarme a una fecha porque después si no se concreta se enojan todos. Hay que mantener la calma, mostrarnos firmes y tomar la mejor decisión posible.

¿Eduardo Domínguez sigue siendo o es el principal candidato?

(Duda) No lo pongo en orden de prioridades, pero es un técnico que a nosotros nos interesa mucho. Y está libre.

¿Tuviste reuniones con él?

Con todos los técnicos que anduvieron en boca de todos se habló, lo mismo que con sus representantes. Y algunos en más de una oportunidad. Es un ida y vuelta, que esperamos sea exitoso.

¿Más allá de los nombres, qué característica buscan en el técnico a elegir?

No. Hay que ver qué ofrece el mercado y hay de todo tipo de estilos. Hay cuestiones que tienen que ver con la propuesta que deben ofrecernos de acuerdo a nuestro plantel. Nosotros tenemos un producto que es el plantel, que puede variar en un número pequeño para uno de 30 jugadores, más los de inferiores a los cuales nos interesa que se sumen. Todo eso se pone en una mesa, se escucha lo que viene a proponer el técnico de acuerdo a lo que tenemos y en base a eso se tendrá la resolución.

Es toda una respuesta. Se busca un técnico que sepa el plantel que tiene y que haga su propuesta en base a él.

Exacto. Se podrá ir algún jugador, por los cuales hubo varias preguntas, y llegar otros, pero la base del plantel es la que está.

¿Lo de Diego Cocca se cayó por una mejor oferta de Chile?

No quiero profundizar en eso. Simplemente no prosperó.

¿Gamboa es candidato?

Prefiero no focalizar en nombres propios. Todos cuentan de los que se hablaron, más allá de que lo de Cocca ya quedó descartado.

¿Newell's está en condiciones de traer varios refuerzos?

El club se ordenó y está bien parado. También es cierto que está justo. Tenemos claro que se necesitarán uno, dos o tres como máximo de refuerzos importantes, que dependerá también de alguna venta que pueda darse.