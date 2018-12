Derrota leprosa frente a Náutico

En acción. La reserva enfrentó a Náutico Capibaribe en el Estadio dos Aflitos de Recife.

Newell's ahora sí terminó la competencia oficial del año. Los jugadores de la primera ya están de licencia y de vacaciones, pero la reserva, dirigida por Héctor Bidoglio, jugó ayer por la tarde un amistoso contra Náutico Capibaribe. El partido fue con motivo de la vuelta a su estadio del club de Recife. La Lepra perdió por 1 a 0.

La derrota de Newell's fue a causa del gol convertido por el delantero local Thiago, a los 4' del primer tiempo. El partido se jugó con alrededor de 17 mil espectadores.

Si bien el conjunto rojinegro presentó a la reserva, tuvo un par de jugadores que ya lo hicieron en primera. El más conocido es el delantero Lisandro Cabrera. Otro fue Julián Marcioni.

La formación rojinegra fue con: Brian Bustos; Diego González, Francisco Manenti, Juan Bedouret y Lucio Bagalá; Mauro Vega, Juan Manuel Requena y Nahuel Cisneros; Marcioni, Cabrera y Francisco González.



El futuro de Sarmiento



Previo al amistoso en Brasil trascendió que Brian Sarmiento podía llegar a viajar para jugar. Pero no sucedió. Pese a que no existe por ahora información oficial, el futbolista se iría de Newell's. Recuperado de la fractura de tobillo izquierdo, su nuevo club sería Unión.

El contrato de Sarmiento con Newell's terminó el 30 de junio, pero como estaba lesionado, el club debió seguir haciéndose cargo del jugador hasta que se recupere por completo, según determina el convenio de trabajo del futbolista. Hoy no habría intenciones de que siga.

