Del Potro se despidió de Delray Beach y se bajó de Acapulco

La medianoche del sábado se tornó oscura para Juan Martín Del Potro. No sólo porque perdió en cuartos de final del ATP 250 de Delray Beach, sino también porque no podrá defender el título del ATP 500 de Acapulco, según anunció horas después de la eliminación. La rodilla le puso un nuevo freno.

El tandilense volvió esta semana a competir luego de 4 meses, tras una rotura en la rótula. Puso en duda su participación en los cuartos de final de Delray Beach, finalmente se presentó pero no le fue bien ni con el resultado ni con el físico. Por ello, no jugará Acapulco, el primero de los dos titulos que tenía que defender en esta parte del año. El otro es el Masters 1000 de Indian Wells. "Pese a no sentirme en plenitud, estoy contento de haber vuelto al circuito. Ahora toca descansar unos días. Disculpas a mis fans en el @AbiertoTelcel (abierto mexicano) por no poder defender mi título. Nos vemos en Indian Wells. ¡Gracias por sus mensajes!", escribió la Torre de Tandil en su cuenta de Twitter.

El argentino ya evaluaba la posibilidad de detener su marcha desde antes de jugar ante el local Mackenzie McDonald, con el que cayó por 6/4, 3/6 y 7/6 (5). "Los médicos me han dicho que para estar al cien por cien debo esperar, pero no quiero regresar a casa para ver los torneos por televisión", dijo Del Potro tras perder en el torneo de Florida. Y agregó: "Tengo que ser inteligente, he jugado varios partidos y eso es una buena señal. Pero tengo que escuchar mis dolores y charlar con mi equipo y mis condiciones físicas no son las mejores para jugar contra ellos", dijo al referirse a los rivales que se iba a encontrar en Acapulco, donde fue campeón en 2018.

En México, el cuadro será sumamente exigente. Estarán, entre otros, el español Rafael Nadal, el alemán Alexander Zverev y los estadounidenses John Isner y Steve Johnson.

Una caída increíble le propició la lesión de rodilla a Del Potro en octubre en Shanghai.