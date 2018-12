De la mano del Tati

Central Córdoba fue el dueño del torneo Ivancich 2018. Los charrúas, de la mano del ex canalla Eduardo Bustos Montoya, lograron la quinta estrella en el segundo certamen anual, los anteriores fueron (1941/42, 2007/09). En la inmensa alegría de todo el barrio Tablada por la obtención de un título en la Rosarina, el técnico Tati Bustos Montoya se refirió al campeonato logrado. "Estoy feliz por la gran conquista lograda en el final de la temporada y de esa manera se cumplió el objetivo que nos habíamos trazado desde el inicio. Tuvimos un año con muchos altibajos, en el Molinas luchamos hasta las últimas fechas con el fin de no descender y logramos mantener la categoría. Después llegó el Ivancich y fuimos por todo. Hoy somos los campeones y lo tenemos bien merecidos", señaló el entrenador Bustos Montoya.

Con respecto a la final ganada a Morning Star por 2 a 0, el Tati Bustos Montoya expresó: "Fue un partido bravo que se disputó con los dientes apretados. Morning tiene plantel de muy buenos jugadores y luchó hasta el final. La diferencia estuvo a nuestro favor por la calidad de varios futbolistas con los que contamos y estaba convencido que el título era nuestro antes de disputar el encuentro", tiró el entrenador con pasado en Rosario Central.

Bustos Montoya viene trabajando en la entidad de Tablada desde la temporada pasada con las divisiones inferiores y después de lograr el título del Ivancich se posicionó en las últimas horas como uno de los candidatos a dirigir al primer equipo que está disputando la Primera C. Daniel Teglia hasta el momento es el número uno de la dirigencia charrúa.

Todos me preguntaron sobre la posibilidad de dirigir el equipo de AFA y si me ofrecen el cargo no lo voy a dudar. Estoy preparado para cumplir esa función sin problema. Conozco muy bien a los todos jugadores, no tengo problemas de asumir. Sería importante darle una mano al club que me abrió las puertas. Córdoba es mi segunda casa", sostuvo el DT campeón del Ivancich.

Por su parte, Bustos Montoya también se refirió a los técnicos de renombre que vinieron a Córdoba sin saber su realidad y lo dejaron mal parado en los respectivos torneos.

"Los apellidos de grandes entrenadores no te aseguran nada en el futuro. El nuevo DT de Córdoba debe ser del riñón del club y tiene que conocer la realidad deportiva. La primera medida es apoyar a los jugadores de la inferiores, que serán el futuro deportivo en las distintas competencias. Hay que decir basta con las formaciones de futbolistas que luego son dejados libres y triunfan en otros clubes. Córdoba necesita potenciar el plantel de la Primera C con chicos de su cantera. Ojalá que se pueda lograr a un corto plazo", concluyó.