De Felippe: "No todo está mal, lo importante es seguir creciendo"

El entrenador de Newell's, Omar De Felippe, admitió hoy que el equipo "estuvo a la altura" en los dos últimos partidos, en los que perdió ante Boca e Independiente, y resaltó que apesar de esa racha "no tod está mal, lo importante es seguir creciendo".

En rueda de prensa este mediodía en Bella Vista, el DT leproso puso en duda la presencia de José San Román por una fatiga muscular en el isquiotibial aunque dejó flotando la idea de que el portugués Luis Leal volverá a la titularidad.

Consultado sobre cómo se manejaba el ánimo del plantel tras dos derrotas consecutivas, De Felippe dijo que "como cualquier partido. Lo importante es seguir creciendo en las cosas que estamos haciendo bien. No todo está mal. Jugamos ante dos de los mejores rivales del torneo y estuvimos a la altura".

Sobre la esperada vuelta de Leal -el goleador de la lepra-, el DT indicó que "lo veo bien, trabajó bien desde la semana pasada y sería importante que él esté convencido. Si está bien jugara". E incluso no descartó la posibilidad de que el lusitano juegue "con compañía".

La baja de Hernán Bernardello por haber llegado a la quinta amarilla abre interrogantes en el mediocampo rojinegro. Para De Felippe, su ausencia "puede llegar a modificar algo". Y destacó que Sills, Braian Rivero o el propio Cacciabue ocupen el lugar del Cabezón.

Y también puso en duda la participación de José San Román: "Si no está al ciento por ciento seguramente no estará. Tratamos de poner a los que están mejor. Después podrá salir bien o no, pero los once que estén en cancha tienen que estar al ciento por ciento. Estos partios te reclaman eso. Trataremos de que el equipo no se resienta demasiado y volver a hacer un buen partido a pesar de que nos tocó ganar los últimos dos. Pero a los pibes los veo con muchas confianza".

De Felippe ponderó el gran momento de Defensa y Justicia y destacó que el planteo del partido podría ser similar al de Talleres: "Es un equipo que se para muy bien y sale muy rápido. Tenemos que tratar de no descontrolarnos y no regalar espacios como nos pasó con Boca e Independiente. La tendencia de este fútbol es esperar bien, defender bien y salir rápido. La mayoría de los equipos que vienen acá te dan la pelota y te esperan. Y si te agarran mal y te convierten aprovecharán el escenario que se genera cuando vas perdiendo. Así que habrá que mantener la calma y ser inteligentes si pasan estas cosas".