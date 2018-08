Omar De Felippe, el entrenador de Newell's, no entregó certezas esta tarde sobre el equipo que el lunes va a visitar a Godoy Cruz, de Mendoza, a las 19, afirmó que "seguramente el equipo mañana ya lo tendremos", y aseguró que al equipo lo "veo bien" y deslizó que "ojalá este sea el partido en que aparezca el equipo y traigamos un resultado importante".

"Fue una buena semana, intensa, el equipo seguramente mañana ya lo tendremos. Estamos viendo al reemplazante de Paredes -lesionado-. Después el resto será similar, habrá algunos cambios y estamos esperando que algunos chicos agarren el ritmo deportivo", sentenció De Felippe en el inicio de la conferencia de prensa de esta tarde en Bella Vista.



Sobre si se había sorprendido con la lesión del paraguayo Paredes, quien finalizó el partido ante Independiente y el martes en un estudio le detectaron que estaba desgarrado, señaló: "De los chicos que llegaron, Paredes, junto con Oviedo, eran de los más habían trabajado en la pretemporada en Cerro Porteño. Estaba en óptimas condiciones. Una desgracia la lesión. Quizás es un músculo que lo dejó jugar con un poco de dolor, pero después con los estudios encontraron la lesión".

Sobre si había probado con Juan Sills en la práctica de fútbol de hoy y cuál era su evaluación al respecto, relató: "sí, están Sills y (Stéfano) Callegari (21 años) para suplantar a Paredes. Los vimos bien, mañana estaremos resolviendo".

Respecto de la posibilidad que tenía Joaquín Torres de ser el reemplazante del expulsado Amoroso, comentó: "es probable, lo estamos analizando, veremos algo más mañana y sobre el día del partido tendremos el equipo".

El entrenador rojinegro también descartó que el gato Mauro Formica pueda estar desde el vamos. "No, todavía no. Ya lo hablamos con él, está trabajando bien, tuvo una semana intensa, pero es un jugador con experiencia, muy inteligente, y necesitamos que vaya agarrando el ritmo que necesita su juego y tratar de no caer en una lesión".

El DT también contó que pretende que el equipo sea "más agresivo" y sobre todo "tener otra predisposición al juego, que fue lo que no tuvimos ante Vélez, donde fuimos demasiados verticales. El sistema que utilicemos no me preocupa, sino que tratemos de jugar y no dividir la pelota como lo hicimos frente a Vélez".

De Felippe también admitió que conoce a Gonzalo Del Castillo, el hermano del Kun Agüero que se sumó al plantel hace unos días. "Lo conozco, cuando yo estaba en Independiente él estaba en la tercera especial que dirigía Diego Milito. Sé quién es, es un buen jugador, pero por el momento va a trabajar con la tercera y lo iremos trayendo para verlo. Tenemos un plantel amplio y no quiero que muchos chicos estén sin practicar o que no le prestemos mucha atención. Lo iremos viendo y lo convocaremos cuando sea necesario".

El DT leproso también dejó otros conceptos de cara al choque del lunes ante el Tomba, en Mendoza:

Godoy Cruz, un rival incómodo? . "Sí, viene de hacer un torneo bárbaro, es un equipo que tiene una localía muy fuerte. En lo personal las veces que fui fue muy duro, muerden en todos lados. Vamos a tener que estar muy atento. Pero voy con confianza, los pibes están levantando, ojalá sea este el partido en que el equipo aparecer y traigamos un resultado importante, lo necesitamos y uno cree desde la humildad que los chicos lo merecen por el trabajo que hacen todos los días".

. "Sí, viene de hacer un torneo bárbaro, es un equipo que tiene una localía muy fuerte. En lo personal las veces que fui fue muy duro, muerden en todos lados. Vamos a tener que estar muy atento. Pero voy con confianza, los pibes están levantando, ojalá sea este el partido en que el equipo aparecer y traigamos un resultado importante, lo necesitamos y uno cree desde la humildad que los chicos lo merecen por el trabajo que hacen todos los días". Concentración en el arranque de los partidos : "sí, tratamos de hablarlo con los chicos, será el karma con el que tendremos que lidiar y que tendremos que mejorar".

: "sí, tratamos de hablarlo con los chicos, será el karma con el que tendremos que lidiar y que tendremos que mejorar". Grimi: "esté mejor de la lesión. Hoy hizo algo de fútbol con nosotros. Estamos tratando de llevarlo de la mejor manera. Es bueno que se empiecen a sumar al trabajo diario".

Las dos fechas a Amoroso. "Cuando es roja directa como en este caso son dos fechas. Es una lástima que no esté estos dos partidos, porque se venía acoplando bien, esperemos que el equipo pueda suplirlo de la mejor manera".