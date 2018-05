De Felippe: "Cuando silban a un jugador a mí me duele"

"Cuando no ganamos todos nos vamos silbados y cuando silban a un jugador también me duele a mí". Omar De Felippe tomó la palabra como cada semana y lo hizo en la previa a una nueva presentación en el Coloso Marcelo Bielsa, que será la última en la presente Superliga. Por supuesto que la semana próxima lo hará nuevamente, pero en esta ocasión definiendo el pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana en el encuentro revancha con Atlético Paranaense. Y durante su exposición dejó traslucir sus sensaciones en momentos complicados que les toca atravesar a sus jugadores, sobre todo a los juveniles que están dando sus primeros pasos en la máxima categoría y tienen que convivir con una situación incómoda en la vida futbolística e institucional de Newell's.

Los dichos del entrenador surgieron a partir de la situación que le tocó transitar a José San Román, quien fue resistido por los hinchas el último fin de semana en la derrota en casa frente a Independiente. Para mañana con el Halcón el defensor fue descartado por una fatiga en el isquiotibial, pero De Felippe hizo referencia a ese momento incómodo: "Cuando no ganamos todos nos vamos silbados y cuando silban a un jugador también me duele a mí. El jugador que está al ciento por ciento está convencido, por más que lo silben lo volveré a usar. No me gusta arriesgar futbolistas porque no tenemos un plantel tan largo y todavía quedan partidos y puntos muy importantes", dijo en defensa del lateral.

Sin dudas la campaña leprosa no es la que presagiaron dirigentes y cuerpo técnico en el inicio del campeonato. Más allá de que estaba claro que iba a ser una etapa de transición y con la sola misión de sumar puntos para conservar el promedio del descenso, la actualidad indica que está por debajo de lo programado. Y hasta preocupa precisamente el promedio de cara al futuro. Sobre esto el conductor rojinegro indicó: "La situación de Newell's es parecida a la que nos ha tocado trabajar. Por eso hablo de la importancia de los puntos en juego. Hay que tomar cartas en el asunto rápido. Desde que llegamos tratamos de aislarnos del tema, pero el momento para sumar es ahora".

A lo largo de su exposición también habló de las dificultades que se presentarán ante Defensa y Justicia, conducido por el ex leproso Juan Pablo Vojvoda. "Este es un encuentro difícil por cómo viene el rival, pero tenemos fe en los chicos. Esperamos hacer un buen cotejo y sumar de a tres si es posible. Lo importante es que los chicos sigan creyendo en las cosas que se están haciendo bien. No todo está mal. Jugamos ante dos rivales de los mejores y estuvimos a la altura. Ahora trataremos de afrontarlo de la mejor manera".

El Halcón de Varela es una grata sorpresa en el campeonato, viene de obtener buenos resultados ante equipos grandes y se metió entre los siete primeros, además de tener un juego interesante. Al respecto, De Felippe opinó: "El planteo es parecido al de Talleres. Defensa viene muy bien, pero tenemos fe en nosotros y trataremos de conseguir un buen resultado. Es un equipo que se para muy bien y sale muy rápido. Hay que tratar de no descontrolarnos ni regalar espacios que el rival pueda aprovechar bien".