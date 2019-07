De Aguirre a la Casildense

Germán Tarnavassa, aquel goleador que se inició en Coronel Aguirre, hoy sueña con el título en Unión Casildense

"Con Unión Casildense quiero ser campeón", comenzó la nota Germán Tarnavassa, quien llegó a defender los colores del tricolor de la Liga Casildense gracias a la sugerencia de Leandro Armani, el hermano de Franco (arquero de River y la selección). El delantero nacido en Villa Gobernador Gálvez realizó un repaso de su corta trayectoria futbolística. Contó cómo fueron sus inicios en Corone Aguirre y en las inferiores de Rosario Central y Newell's. "Desde que comencé a jugar, mi ilusión siempre fue vivir del fútbol. Hoy estoy bien en Unión Casildense, pero el deseo es poder jugar un Federal A o un torneo de ascenso", relató con entusiasmo.

¿Cómo se dio tu llegada a la Liga Casildense?

A Unión llegué porque me insistió Beto Armani después de jugar para Coronel Aguirre en el nuevo Torneo Regional Amateur. Beto me habló muy bien del club y no dudé a la hora de tomar la decisión. Mi debut se dio en el torneo Apertura en el primer semestre y ahora estamos jugando el Clausura. Es un torneo difícil, en el que buscaremos quedarnos con el campeonato a fin de año.

¿La Liga Casildense es tan dura como dicen?

El torneo que armó la liga para este año es muy corto y sólo jugás 7 partidos. Clasifican seis equipos y uno queda afuera de todo. Después vienen los play off. Actualmente estamos punteros en la zona, venimos de perder el clásico ante Alumni por 2 a 0, pero todavía nos restan 4 partidos. Este tipo de torneo no te da respiro, si perdés te complicás la vida. La idea es terminar entre los dos primeros de la zona para saltar directamente a los cuartos de final.

¿Cuál es el objetivo de Unión Casildense en la Liga ?

Como dije al principio de la nota. Quiero salir campeón con Unión. Es el objetivo que nos trazamos con el grupo y el plantel. Hay jugadores para lograrlo. Aparte el equipo tiene al Beto Armani, un jugador distinto y que es muy querido por los hinchas.

¿Estás siempre pendiente de lo que pasa con Coronel Aguirre?

Por supuesto, Coronel Aguirre es mi segunda casa. Es el club que me formó futbolísticamente y cada vez que juega a nivel nacional en los torneos federales siempre hago lo imposible para vestir los colores de Aguirre. Esa locura por club también la tiene mi viejo (Albino), quien es hincha fanático.

¿Cuál es la sensación de haber vestido la camiseta de Central y Newell's?

Fue privilegio haber pasado por las inferiores de Central y Newell's. A los 14 años jugué en Central y estuve durante dos temporadas. Después volví a Aguirre y a los 18 años pasé a las divisiones del rojinegro, donde pude jugar hasta la reserva con 22 años. La etapa en Newell's fue inolvidable.

Tarnavassa es el actual goleador del equipo con cinco tantos y va por más. "Trabajo día a día para dar todo a el club que confió en mí", cerró el ex delantero de Coronel Aguirre.