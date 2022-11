Cristiano Ronaldo ya no es jugador de Manchester United

La salida del atacante de 37 años se anuncia justo en plena disputa del Mundial de Qatar, en el que el seleccionado de Portugal hará su presentación este jueves en el Grupo H ante Ghana, que comparte con Corea y Uruguay.

https://twitter.com/ManUtd_Es/status/1595111371464654849 Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de manera inmediata y por mutuo acuerdo.



El club le agradece su contribución a lo largo de sus estadías en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 22, 2022

Crónica de una salida anunciada

Manchester United y Cristiano Ronaldo no pudieron reeditar el vínculo que supieron construir cuando se unieron por primera vez. Las diferencias fueron erosionando la relación. Ya la no participación del delantero de la pretemporada por gozar de un permiso que le permitió incorporarse vencido el plazo de preparación física fue clave. En el entretiempo del primer amistoso del semestre contra el Rayo Vallecano fue reemplazado y esto generó una intempestiva reacción que fastidió al cuerpo técnico: se bañó, agarró sus cosas y se fue del estadio antes de que terminara el encuentro. También se había negado a entrar los últimos minutos frente al Tottenham y se había marchado al vestuario antes de que se cumplieran los 90 minutos. No había disputado los últimos dos partidos del Manchester United, victorias ante Aston Villa y Fullham. Esta saga llevó a que el DT Erik ten Haag lo desafectara de los dos últimos duelos de la temporada por una “enfermedad”.

Ya no había duda. La relación entre el club y el futbolista había ingresado en un cono de sombras. Y la entrevista que el portugués le brindó al periodista británico Piers Morgan no hizo más que disipar todas las dudas. La relación con la dirigencia y el DT estaba quebrada. “Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”, dijo sobre el club.

“Me siento traicionado”, aseveró sobre las autoridades y respecto al entrenador. Y Ten Hag recibió la munición más pesada: “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

A partir de allí, el United dejó trascender que le aplicaría una multa de 1.5 millones de euros, pero el orientador ex Ajax puso el límite: él o yo. Ronaldo tampoco mostró deseos de continuar. Y la relación se cortó bajo el paraguas elegante del “mutuo acuerdo”. Habrá que ver dónde continúa CR7. En las últimas horas se habló del Real Madrid (aunque en España niegan cualquier posibilidad), del Sporting Lisboa (su primer hogar) y del Napoli.