Córdoba y Argentino, telón de un año para archivar rápido

Central Córdoba y Argentino le pusieron telón al mismo tiempo a una temporada 2022 que rápidamente quedará en el olvido. Los charrúas igualaron de visitante 1 a 1 con Midland , ganador del Apertura, en la última fecha del Clausura y no pudieron ingresar al reducido por el único ascenso de la Primera C. Los salaítos perdieron 1 a 0 en cancha de Morón ante Sportivo Barracas en el torneo Complemento de la D y ni siquiera les quedó el consuelo de clasificar a la Copa Argentina 2023, en el primer año de la asociación con el grupo de Paraná que llegó a gestionar el fútbol de primera. Quedará para el análisis, además de las causas de este pobre rendimiento en todo el 2022, porqué los clubes del ascenso en general, de la Primera Nacional para abajo, aceptaron la modalidad de un solo ascenso de categoría más allá del año del Mundial, tanto en el Federal A (con ¡34 equipos!), la Primera B (17), la Primera C (19) y la Primera D (apenas 11). Algo arrancó mal desde el vamos.

En el estadio de Morón, y luego del empate 0 a 0 en el Olaeta, Argentino precisaba ganar para avanzar a la semifinal del torneo Complemento, una especie de consuelo al no haber otro ascenso para llegar a la Copa Argentina 2023. No pudo ser, porque arrancó perdiendo con el tanto de Correa a los 32' y no pudo levantarlo. En la D al menos hubo mayor coherencia. Los ganadores del Apertura y Clausura sí disputaron la final por el único ascenso (hoy juegan la revancha Yupanqui y Centro Español, tras el 0-0 en la ida). Claro que en un torneo de apenas 11 equipos hacer un reducido era involucrar a casi todos.

78700834.jpeg El arquero Alejo Villanueva, de lo mejor que llegó a Argentino en esta temporada.

Y no quitó la sensación inequívoca de otra gran chance perdida por Argentino para salir de una vez por todas de la D, categoría en la que está amarrado desde hace 13 años. El hecho de no poder jugar con profesionales siempre lo puso en desventaja ante rivales históricos de la categoría que contaban con jugadores habituados a la misma y por eso masticó bronca de no poder lograr el objetivo, con muchos futbolistas traídos de afuera. Una chance parecida tuvo en plena pandemia, cuando de la mano de Damián Sciretta pudo conformar un plantel con valores del fútbol del interior, no profesionales, que tenían las ligas paradas.

No tendrá ya la frutilla del ascenso a la C para pelear este año, pero sí le queda a Argentino la Copa Santa Fe, donde jugará la final ante 9 de Julio de Rafaela, el primer partido el domingo 23 en el Olaeta y el 30 en la Perla del Oeste.

Para Córdoba y Argentino, deberán barajar y dar de nuevo, mientras varios clubes que eran rivales habituales o que estaban siempre en categorías más bajas, hoy hasta pelean en la Primera Nacional, como Riestra, Flandria, Tristán Suárez o Sacachispas, que descendió de la misma. Ni hablar de Defensa y Justicia, rival salaíto en el 83 en la última fecha cuando el club de barrio Sarmiento lograba su primer título profesional en Primera C. Las épocas cambiaron, los apoyos son distintos, y deberán seguir intentándolo en el 2023. De este año ya no queda más nada en el sueño siempre vivo del ascenso.