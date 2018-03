Córdoba es favorito ante Berazategui

Con tres cambios, más los regresos de César Delgado y Federico Ferrari entre los suplentes, Córdoba recibe al colista Berazategui con la idea de ganar para seguir en la lucha por el título de la Primera C. Los charrúas vienen de obtener una importante victoria en Gerli ante El Porvenir por 2 a 1 y como ayer Luján venció a Italiano, ahora quedó tercero. Pero la de hoy asoma como una victoria posible y si Defensores Unidos no vence de local a primera hora a Cañuelas, hoy en el octogonal, volverán a lo más alto. Gerardo Pérez, expulsado en la fecha pasada, fue sancionado y no será de la partida.

Los ánimos por barrio Tablada están por las nubes y se debe al buen andar del equipo dirigido por Ariel Cuffaro Russo. En las últimas 7 fechas ganó 5 e igualó las 2 restantes, cosechando 17 unidades.

El DT charrúa volverá a contar con la dupla de centrales que estaban suspendidos, Damián Ledesma y Alfredo Resler, que entrarán por Juan Casini y Lalo Pérez. A su vez, Renzo Funes evolucionó de la lesión del codo izquierdo (bursitis) y va por Lucas Bracco en el medio.

Damián Ledesma, quien vuelve al once titular, se ilusiona con seguir con la buena racha. "Me dolió haber estado suspendido pero ya cumplí. A su vez resalto el excelente desempeño que realizaron mis compañeros en el triunfo ante El Porvenir. La unión del grupo es fundamental", señaló.

Berazategui viene de caer en casa ante el puntero y va último. Una chance sin dudas inmejorable.